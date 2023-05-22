https://ria.ru/20230522/pvo-1873336574.html
Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет
Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет - РИА Новости, 22.05.2023
Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет
Система ПВО в ДНР достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:14
2023-05-22T10:14
2023-05-22T11:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
пво
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Система ПВО в ДНР достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя возможность перехвата дальнобойных ракет. Украинские войска в пятницу вечером выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, сообщало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Что касается обстрела Мариуполя из дальнобойных ракет Storm Shadow 18 мая, врио главы ДНР усомнился в его военной целесообразности.
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донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, пво, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин, ПВО, Безопасность
Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет
Врио главы ДНР Пушилин: система ПВО быстро находит методы противодействия обстрелам