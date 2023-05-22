https://ria.ru/20230522/pvo-1873336574.html

Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет

Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет - РИА Новости, 22.05.2023

Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет

Система ПВО в ДНР достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:14

2023-05-22T10:14

2023-05-22T11:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мариуполь

денис пушилин

пво

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Система ПВО в ДНР достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя возможность перехвата дальнобойных ракет. Украинские войска в пятницу вечером выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, сообщало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Что касается обстрела Мариуполя из дальнобойных ракет Storm Shadow 18 мая, врио главы ДНР усомнился в его военной целесообразности.

https://ria.ru/20230520/tokmak-1873156700.html

донецкая народная республика

мариуполь

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донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, пво, безопасность