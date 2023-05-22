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Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 22.05.2023 (обновлено: 11:35 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/pvo-1873336574.html
Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет
Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет - РИА Новости, 22.05.2023
Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет
Система ПВО в ДНР достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:14
2023-05-22T11:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
пво
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Система ПВО в ДНР достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя возможность перехвата дальнобойных ракет. Украинские войска в пятницу вечером выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, сообщало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Что касается обстрела Мариуполя из дальнобойных ракет Storm Shadow 18 мая, врио главы ДНР усомнился в его военной целесообразности.
https://ria.ru/20230520/tokmak-1873156700.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, пво, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин, ПВО, Безопасность
Пушилин оценил возможности перехвата системой ПВО дальнобойных ракет

Врио главы ДНР Пушилин: система ПВО быстро находит методы противодействия обстрелам

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Система ПВО в ДНР достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя возможность перехвата дальнобойных ракет.
Украинские войска в пятницу вечером выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, сообщало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Наша ПВО достаточно быстро меняет характеристики и находит методы противодействия обстрелам… Я уверен, справимся", - сказал Пушилин.
Что касается обстрела Мариуполя из дальнобойных ракет Storm Shadow 18 мая, врио главы ДНР усомнился в его военной целесообразности.
«
"Мы связываем это с тем, что обстрел произошел накануне 20 мая, знаковой даты для Мариуполя. Ракеты упали в районе старого аэродрома. Что было целью - не совсем понятно, ракеты дорогостоящие. Но дальность ракет позволяет украинскому режиму уже в той зоне совершать обстрелы", - отметил Пушилин.
Токмак, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Силы ПВО отразили атаку украинских войск на запорожский город Токмак
20 мая, 19:32
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольДенис ПушилинПВОБезопасность
 
 
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