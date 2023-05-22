https://ria.ru/20230522/puteshestviya-1873437496.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки по городам Золотого кольца

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки по городам Золотого кольца - РИА Новости, 22.05.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки по городам Золотого кольца

Туроператоры назвали самые популярные города Золотого кольца и стоимость поездок по маршруту, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:16

2023-05-22T18:16

2023-05-22T18:16

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ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные города Золотого кольца и стоимость поездок по маршруту, сообщает АТОР.Интерес к путешествиям по древнерусским городам стабильно высокий, но рост — максимум на пять процентов. Ранее его стимулировал кешбэк, отмечают участники рынка. Кроме того, в последние годы увеличилось количество самостоятельных визитов, поскольку эти места — всего в нескольких часах езды от столицы. А еще цены на такие поездки выросли на 20 процентов.В пятерку самых популярных городов входят Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома и Ростов Великий. Наиболее востребованы туры на три-четыре дня и на выходные.Двухдневное автобусное путешествие с проживанием в отеле категории три звезды с завтраками и экскурсионной программой стоит как минимум 16 тысяч рублей на двоих, рассказали в "Мультитур". Такая же стоимость у "Веди групп", а у Fun&Sun можно найти вариант за 14,9 тысячи рублей. "Дельфин" предлагает четырехдневную программу за 36,6 тысячи рублей на двоих, а "Мастерская путешествий" — трехдневную за 24,9 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html

суздаль

владимир

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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