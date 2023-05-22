https://ria.ru/20230522/pushkov-1873439711.html

"Разлетится на куски". Пушков сообщил Украине и НАТО тревожные новости

"Разлетится на куски". Пушков сообщил Украине и НАТО тревожные новости - РИА Новости, 22.05.2023

"Разлетится на куски". Пушков сообщил Украине и НАТО тревожные новости

НАТО не готова принимать Украину в альянс, потому что в противном случае окажется в двусмысленном положении, написал сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:44

2023-05-22T15:44

2023-05-22T16:27

алексей пушков

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нато

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. НАТО не готова принимать Украину в альянс, потому что в противном случае окажется в двусмысленном положении, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "В этом случае альянс должен был бы, в соответствии с пятой статьей своего устава, вступить в прямую войну с Россией в целях защиты своего нового члена. Если же страны НАТО отказались бы это делать, то альянс не выполнил бы свою главную задачу и разлетелся бы на куски", — говорится в публикации. Сенатор отмечает, что перевод вопроса о включении в альянс Украины, конфликтующей с Россией, в практическую плоскость привел бы к глубокому расколу внутри организации, которого ее руководители хотят всеми силами избежать и которого, в конечном счете, она могла бы и не пережить. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt заявил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, потому что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.

https://ria.ru/20230522/bayden-1873410354.html

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алексей пушков, в мире, украина, россия, нато