Рейтинг@Mail.ru
"Разлетится на куски". Пушков сообщил Украине и НАТО тревожные новости - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 22.05.2023 (обновлено: 16:27 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/pushkov-1873439711.html
"Разлетится на куски". Пушков сообщил Украине и НАТО тревожные новости
"Разлетится на куски". Пушков сообщил Украине и НАТО тревожные новости - РИА Новости, 22.05.2023
"Разлетится на куски". Пушков сообщил Украине и НАТО тревожные новости
НАТО не готова принимать Украину в альянс, потому что в противном случае окажется в двусмысленном положении, написал сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:44
2023-05-22T16:27
алексей пушков
в мире
украина
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. НАТО не готова принимать Украину в альянс, потому что в противном случае окажется в двусмысленном положении, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "В этом случае альянс должен был бы, в соответствии с пятой статьей своего устава, вступить в прямую войну с Россией в целях защиты своего нового члена. Если же страны НАТО отказались бы это делать, то альянс не выполнил бы свою главную задачу и разлетелся бы на куски", — говорится в публикации. Сенатор отмечает, что перевод вопроса о включении в альянс Украины, конфликтующей с Россией, в практическую плоскость привел бы к глубокому расколу внутри организации, которого ее руководители хотят всеми силами избежать и которого, в конечном счете, она могла бы и не пережить. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt заявил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, потому что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.
https://ria.ru/20230522/bayden-1873410354.html
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873366094.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей пушков, в мире, украина, россия, нато
Алексей Пушков, В мире, Украина, Россия, НАТО
"Разлетится на куски". Пушков сообщил Украине и НАТО тревожные новости

Сенатор Пушков: НАТО не готова принимать Украину из-за риска раскола и конфликта с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. НАТО не готова принимать Украину в альянс, потому что в противном случае окажется в двусмысленном положении, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"В этом случае альянс должен был бы, в соответствии с пятой статьей своего устава, вступить в прямую войну с Россией в целях защиты своего нового члена. Если же страны НАТО отказались бы это делать, то альянс не выполнил бы свою главную задачу и разлетелся бы на куски", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Слова Байдена о российских военных шокировали пользователей Сети
Вчера, 13:45
Сенатор отмечает, что перевод вопроса о включении в альянс Украины, конфликтующей с Россией, в практическую плоскость привел бы к глубокому расколу внутри организации, которого ее руководители хотят всеми силами избежать и которого, в конечном счете, она могла бы и не пережить.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt заявил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, потому что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский с лидерами стран G7 на саммите в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине
Вчера, 11:33
 
Алексей ПушковВ миреУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала