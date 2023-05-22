"Разлетится на куски". Пушков сообщил Украине и НАТО тревожные новости
Сенатор Пушков: НАТО не готова принимать Украину из-за риска раскола и конфликта с Россией
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. НАТО не готова принимать Украину в альянс, потому что в противном случае окажется в двусмысленном положении, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"В этом случае альянс должен был бы, в соответствии с пятой статьей своего устава, вступить в прямую войну с Россией в целях защиты своего нового члена. Если же страны НАТО отказались бы это делать, то альянс не выполнил бы свою главную задачу и разлетелся бы на куски", — говорится в публикации.
"В этом случае альянс должен был бы, в соответствии с пятой статьей своего устава, вступить в прямую войну с Россией в целях защиты своего нового члена. Если же страны НАТО отказались бы это делать, то альянс не выполнил бы свою главную задачу и разлетелся бы на куски", — говорится в публикации.
Сенатор отмечает, что перевод вопроса о включении в альянс Украины, конфликтующей с Россией, в практическую плоскость привел бы к глубокому расколу внутри организации, которого ее руководители хотят всеми силами избежать и которого, в конечном счете, она могла бы и не пережить.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt заявил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, потому что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt заявил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, потому что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.