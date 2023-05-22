"Провал Запада". Назван признак беспомощности G7 перед Россией
Guardian: усиление санкций против России со стороны G7 говорит о провале Запада
© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Решение G7 усилить санкционное давление на Россию говорит лишь о беспомощности Запада, написал обозреватель Guardian Ларри Эллиотт.
По его словам, заявления лидеров "Большой семерки" демонстрируют "провал Запада" в противостоянии с Москвой.
"Последние 15 месяцев выявили трудности в экономической осаде страны, столь хорошо обеспеченной природными ресурсами и техническим ноу-хау, как Россия. <…> Ранние прогнозы Международного валютного фонда о том, что российская экономика сократится на 8,5 процента в 2022 году, исправили до падения на 2,5 процента. Кроме того, МВФ прогнозирует ее рост на 0,7 процента в этом году. Инфляция находится на трехлетнем минимуме на уровне 2,3 процента — ниже, чем в США, Великобритании или еврозоне", — отметил журналист.
По его мнению, санкции стимулируют россиян заменять импортные товары продуктами собственного производства.
"Хотя некоторые технологии еще предстоит освоить, Россия не испытывает недостатка ни в каких базовых компонентах — продуктах питания, топливе, материалах, научных и инженерных талантах", — поделился своим мнением американский экономист Джеймс Гэлбрейт.
Ранее в МИД заявили, что санкционное давление G7 на Россию спровоцировало мировой продовольственный и энергетический кризис.