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"Провал Запада". Назван признак беспомощности G7 перед Россией - РИА Новости, 22.05.2023
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05:40 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/proval-1873309102.html
"Провал Запада". Назван признак беспомощности G7 перед Россией
"Провал Запада". Назван признак беспомощности G7 перед Россией - РИА Новости, 22.05.2023
"Провал Запада". Назван признак беспомощности G7 перед Россией
Решение G7 усилить санкционное давление на Россию говорит лишь о беспомощности Запада, написал обозреватель Guardian Ларри Эллиотт. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T05:40
2023-05-22T05:40
россия
сша
g7
мвф
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Решение G7 усилить санкционное давление на Россию говорит лишь о беспомощности Запада, написал обозреватель Guardian Ларри Эллиотт.По его словам, заявления лидеров "Большой семерки" демонстрируют "провал Запада" в противостоянии с Москвой."Последние 15 месяцев выявили трудности в экономической осаде страны, столь хорошо обеспеченной природными ресурсами и техническим ноу-хау, как Россия. &lt;…&gt; Ранние прогнозы Международного валютного фонда о том, что российская экономика сократится на 8,5 процента в 2022 году, исправили до падения на 2,5 процента. Кроме того, МВФ прогнозирует ее рост на 0,7 процента в этом году. Инфляция находится на трехлетнем минимуме на уровне 2,3 процента — ниже, чем в США, Великобритании или еврозоне", — отметил журналист.По его мнению, санкции стимулируют россиян заменять импортные товары продуктами собственного производства."Хотя некоторые технологии еще предстоит освоить, Россия не испытывает недостатка ни в каких базовых компонентах — продуктах питания, топливе, материалах, научных и инженерных талантах", — поделился своим мнением американский экономист Джеймс Гэлбрейт.Ранее в МИД заявили, что санкционное давление G7 на Россию спровоцировало мировой продовольственный и энергетический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20230519/sanktsii-1872984384.html
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россия, сша, g7, мвф, санкции в отношении россии, в мире, япония
Россия, США, G7, МВФ, Санкции в отношении России, В мире, Япония
"Провал Запада". Назван признак беспомощности G7 перед Россией

Guardian: усиление санкций против России со стороны G7 говорит о провале Запада

© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Решение G7 усилить санкционное давление на Россию говорит лишь о беспомощности Запада, написал обозреватель Guardian Ларри Эллиотт.
По его словам, заявления лидеров "Большой семерки" демонстрируют "провал Запада" в противостоянии с Москвой.
"Последние 15 месяцев выявили трудности в экономической осаде страны, столь хорошо обеспеченной природными ресурсами и техническим ноу-хау, как Россия. <…> Ранние прогнозы Международного валютного фонда о том, что российская экономика сократится на 8,5 процента в 2022 году, исправили до падения на 2,5 процента. Кроме того, МВФ прогнозирует ее рост на 0,7 процента в этом году. Инфляция находится на трехлетнем минимуме на уровне 2,3 процента — ниже, чем в США, Великобритании или еврозоне", — отметил журналист.
По его мнению, санкции стимулируют россиян заменять импортные товары продуктами собственного производства.
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"Хотя некоторые технологии еще предстоит освоить, Россия не испытывает недостатка ни в каких базовых компонентах — продуктах питания, топливе, материалах, научных и инженерных талантах", — поделился своим мнением американский экономист Джеймс Гэлбрейт.
Ранее в МИД заявили, что санкционное давление G7 на Россию спровоцировало мировой продовольственный и энергетический кризис.
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