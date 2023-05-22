https://ria.ru/20230522/proval-1873309102.html

"Провал Запада". Назван признак беспомощности G7 перед Россией

"Провал Запада". Назван признак беспомощности G7 перед Россией - РИА Новости, 22.05.2023

"Провал Запада". Назван признак беспомощности G7 перед Россией

Решение G7 усилить санкционное давление на Россию говорит лишь о беспомощности Запада, написал обозреватель Guardian Ларри Эллиотт. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T05:40

2023-05-22T05:40

2023-05-22T05:40

россия

сша

g7

мвф

санкции в отношении россии

в мире

япония

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Решение G7 усилить санкционное давление на Россию говорит лишь о беспомощности Запада, написал обозреватель Guardian Ларри Эллиотт.По его словам, заявления лидеров "Большой семерки" демонстрируют "провал Запада" в противостоянии с Москвой."Последние 15 месяцев выявили трудности в экономической осаде страны, столь хорошо обеспеченной природными ресурсами и техническим ноу-хау, как Россия. <…> Ранние прогнозы Международного валютного фонда о том, что российская экономика сократится на 8,5 процента в 2022 году, исправили до падения на 2,5 процента. Кроме того, МВФ прогнозирует ее рост на 0,7 процента в этом году. Инфляция находится на трехлетнем минимуме на уровне 2,3 процента — ниже, чем в США, Великобритании или еврозоне", — отметил журналист.По его мнению, санкции стимулируют россиян заменять импортные товары продуктами собственного производства."Хотя некоторые технологии еще предстоит освоить, Россия не испытывает недостатка ни в каких базовых компонентах — продуктах питания, топливе, материалах, научных и инженерных талантах", — поделился своим мнением американский экономист Джеймс Гэлбрейт.Ранее в МИД заявили, что санкционное давление G7 на Россию спровоцировало мировой продовольственный и энергетический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20230519/sanktsii-1872984384.html

https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872090948.html

россия

сша

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, g7, мвф, санкции в отношении россии, в мире, япония