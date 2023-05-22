https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html

В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины

В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины - РИА Новости, 22.05.2023

В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины

События прошедшей недели говорят о провале Украины, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T02:12

2023-05-22T02:12

2023-05-22T03:02

в мире

украина

валерий залужный

сша

артемовск

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. События прошедшей недели говорят о провале Украины, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл.Ранее хакерская группа "Джокер ДНР" сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного.В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, позже Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших участие в этом.

https://radiosputnik.ria.ru/20230521/prodvizhenie-1873284267.html

украина

сша

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, валерий залужный, сша, артемовск, владимир зеленский