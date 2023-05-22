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В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины - РИА Новости, 22.05.2023
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02:12 22.05.2023 (обновлено: 03:02 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html
В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины
В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины - РИА Новости, 22.05.2023
В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины
События прошедшей недели говорят о провале Украины, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T02:12
2023-05-22T03:02
в мире
украина
валерий залужный
сша
артемовск
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. События прошедшей недели говорят о провале Украины, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл.Ранее хакерская группа "Джокер ДНР" сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного.В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, позже Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших участие в этом.
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в мире, украина, валерий залужный, сша, артемовск, владимир зеленский
В мире, Украина, Валерий Залужный, США, Артемовск, Владимир Зеленский
В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины

Американский журналист Хинкл: события прошедшей недели говорят о провале Украины

© AP Photo / LibkosПоврежденные многоэтажные дома в Артемовске
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Libkos
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. События прошедшей недели говорят о провале Украины, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл.
«

"Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) пал, на очереди Часов Яр. Залужный находится в критическом состоянии. Весеннее наступление так и не началось. Украина потеряла ошеломляющее количество людей. Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе. Плохая неделя для подкаблучников Украины", — написал он.

Ранее хакерская группа "Джокер ДНР" сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, позже Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших участие в этом.
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В миреУкраинаВалерий ЗалужныйСШААртемовскВладимир Зеленский
 
 
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