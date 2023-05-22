В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины
Американский журналист Хинкл: события прошедшей недели говорят о провале Украины
© AP Photo / LibkosПоврежденные многоэтажные дома в Артемовске
© AP Photo / Libkos
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. События прошедшей недели говорят о провале Украины, заявил в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл.
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"Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) пал, на очереди Часов Яр. Залужный находится в критическом состоянии. Весеннее наступление так и не началось. Украина потеряла ошеломляющее количество людей. Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе. Плохая неделя для подкаблучников Украины", — написал он.
Ранее хакерская группа "Джокер ДНР" сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, позже Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших участие в этом.