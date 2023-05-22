https://ria.ru/20230522/protasevich-1873399302.html
Романа Протасевича помиловали
Романа Протасевича помиловали - РИА Новости, 22.05.2023
Романа Протасевича помиловали
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:13
2023-05-22T13:13
2023-05-22T18:07
роман протасевич
белоруссия
в мире
минск
вильнюс
александр лукашенко
минский областной суд
ryanair
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, передает Sputnik Беларусь.По его словам, белорусский лидер подписал указ о помиловании еще 16 мая."Безумно благодарен стране и, конечно, лично президенту за такое решение, и я надеюсь, что дальше будет только лучше", — добавил Протасевич.Он добавил, что не планирует покидать Белоруссию и хочет быть полезным стране.Минский областной суд в феврале приступил к рассмотрению уголовного дела против основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило, экс-главного редактора Романа Протасевича и экс-редактора Яна Рудика. Путило и Рудик находятся за границей, их заочно заключили под стражу. Протасевича задержали в мае 2021-го, после приземления в Минске летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. В генпрокуратуре отмечали, что он выполнил условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.Третьего мая Минский областной суд приговорил Протасевича к лишению свободы на срок восемь лет, заочно Путило — на 20 лет, заочно Рудика — на 19 лет.По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы устроили заговор с целью захвата власти. Они публично призывали к созданию условий для передачи власти оппозиции, интересы которой представляли. Также участвовали в организации протестов после президентских выборов 2020 года и призывали к терактам. Протасевичу обвинение в заговоре не предъявили, так как он своими показаниями помог изобличить остальных участников.Суд признал обвиняемых виновными в организации беспорядков, грубом нарушении порядка, в разжигании вражды, призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко. Путило и Рудика — в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, а Путило — в руководстве террористической организацией.В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией.
https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808819564.html
https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856161253.html
https://ria.ru/20230414/sapega-1865419071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман протасевич, белоруссия, в мире, минск, вильнюс, александр лукашенко, минский областной суд, ryanair, задержание основателя telegram-канала nexta
Роман Протасевич, Белоруссия, В мире, Минск, Вильнюс, Александр Лукашенко, Минский областной суд, Ryanair, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
Романа Протасевича помиловали
Президент Белоруссии Лукашенко помиловал бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, передает Sputnik Беларусь
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"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", — заявил осужденный.
По его словам, белорусский лидер подписал указ о помиловании еще 16 мая.
"Безумно благодарен стране и, конечно, лично президенту за такое решение, и я надеюсь, что дальше будет только лучше", — добавил Протасевич.
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Он добавил, что не планирует покидать Белоруссию и хочет быть полезным стране.
Минский областной суд
в феврале приступил к рассмотрению уголовного дела против основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило, экс-главного редактора Романа Протасевича и экс-редактора Яна Рудика. Путило и Рудик находятся за границей, их заочно заключили под стражу.
Протасевича задержали в мае 2021-го, после приземления в Минске летевшего в Вильнюс
самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. В генпрокуратуре отмечали, что он выполнил условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.
Третьего мая Минский областной суд приговорил Протасевича к лишению свободы на срок восемь лет, заочно Путило — на 20 лет, заочно Рудика — на 19 лет.
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По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы устроили заговор с целью захвата власти. Они публично призывали к созданию условий для передачи власти оппозиции, интересы которой представляли. Также участвовали в организации протестов после президентских выборов 2020 года и призывали к терактам. Протасевичу обвинение в заговоре не предъявили, так как он своими показаниями помог изобличить остальных участников.
Суд признал обвиняемых виновными в организации беспорядков, грубом нарушении порядка, в разжигании вражды, призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко
. Путило и Рудика — в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, а Путило — в руководстве террористической организацией.
В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией.
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