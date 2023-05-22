https://ria.ru/20230522/protasevich-1873399302.html

Романа Протасевича помиловали

Романа Протасевича помиловали - РИА Новости, 22.05.2023

Романа Протасевича помиловали

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:13

2023-05-22T13:13

2023-05-22T18:07

роман протасевич

белоруссия

в мире

минск

вильнюс

александр лукашенко

минский областной суд

ryanair

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, передает Sputnik Беларусь.По его словам, белорусский лидер подписал указ о помиловании еще 16 мая."Безумно благодарен стране и, конечно, лично президенту за такое решение, и я надеюсь, что дальше будет только лучше", — добавил Протасевич.Он добавил, что не планирует покидать Белоруссию и хочет быть полезным стране.Минский областной суд в феврале приступил к рассмотрению уголовного дела против основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило, экс-главного редактора Романа Протасевича и экс-редактора Яна Рудика. Путило и Рудик находятся за границей, их заочно заключили под стражу. Протасевича задержали в мае 2021-го, после приземления в Минске летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. В генпрокуратуре отмечали, что он выполнил условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.Третьего мая Минский областной суд приговорил Протасевича к лишению свободы на срок восемь лет, заочно Путило — на 20 лет, заочно Рудика — на 19 лет.По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы устроили заговор с целью захвата власти. Они публично призывали к созданию условий для передачи власти оппозиции, интересы которой представляли. Также участвовали в организации протестов после президентских выборов 2020 года и призывали к терактам. Протасевичу обвинение в заговоре не предъявили, так как он своими показаниями помог изобличить остальных участников.Суд признал обвиняемых виновными в организации беспорядков, грубом нарушении порядка, в разжигании вражды, призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием, клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко. Путило и Рудика — в финансировании экстремистской деятельности, дискредитации Белоруссии, а Путило — в руководстве террористической организацией.В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией.

https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808819564.html

https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856161253.html

https://ria.ru/20230414/sapega-1865419071.html

белоруссия

минск

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

роман протасевич, белоруссия, в мире, минск, вильнюс, александр лукашенко, минский областной суд, ryanair, задержание основателя telegram-канала nexta