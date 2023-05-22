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В Госдуме предложили запретить польским перевозчикам поездки по России

В Госдуме предложили запретить польским перевозчикам поездки по России - РИА Новости, 22.05.2023

В Госдуме предложили запретить польским перевозчикам поездки по России

В Госдуму внесли проект обращения к правительству о принятии мер к польским автомобильным перевозчикам из-за антироссийской политики Варшавы, следует из... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T22:20

2023-05-22T22:20

2023-05-22T23:12

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли проект обращения к правительству о принятии мер к польским автомобильным перевозчикам из-за антироссийской политики Варшавы, следует из документа в думской электронной базе.В обращении указывается, что польские власти 29 апреля захватили здание школы при посольстве России, тем самым нарушив нормы международного права."Депутаты предлагают внести изменения... предусматривающие исключение выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории России, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы до ближайших таможенных терминалов в целях перецепки прицепов или полуприцепов, либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков, а также исключение возможности заправки топливом транспортных средств по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза", — говорится в документе.В понедельник Совет Думы обсудил вопрос введения ограничительных мер против Польши, в том числе запрет на транзит фур через территорию России. В воскресенье об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в случае принятия этого решения издержки республики могут составить порядка 8,5 миллиарда евро.В конце апреля польская полиция ворвалась в школу при посольстве России в Варшаве, сломав калитку, и потребовала от сотрудников в тот же день покинуть здание. После этого в МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в Москве, ему выразили протест.Российское представительство в ООН после этого инцидента направило ноту верховному комиссару по правам человека.

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

https://ria.ru/20230516/shkola-1872176578.html

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варшава, госдума рф, политика, польша, россия, вячеслав володин, оон