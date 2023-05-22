https://ria.ru/20230522/prodvizhenie-1873323366.html

Российские силы продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях

Российские силы продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 22.05.2023

Российские силы продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях

Российские войска продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов ВСУ, заявил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:17

2023-05-22T09:17

2023-05-22T10:03

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

марьинка (донецкая область)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов ВСУ, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По словам Пушилина, на обоих направления украинское командование продолжает перебрасывать подкрепления и пытается прощупать российскую оборону.Авдеевка — один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы столицы ДНР. Марьинка расположена в километре от Петровского района Донецка. Оттуда также постоянно наносятся удары по городу. В последнее время на обоих направлениях идут тяжелые бои буквально за каждый квадратный метр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

марьинка (донецкая область)

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денис пушилин, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, марьинка (донецкая область)