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Российские силы продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях
Российские силы продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 22.05.2023
Российские силы продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях
Российские войска продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов ВСУ, заявил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:17
2023-05-22T09:17
2023-05-22T10:03
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
марьинка (донецкая область)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов ВСУ, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По словам Пушилина, на обоих направления украинское командование продолжает перебрасывать подкрепления и пытается прощупать российскую оборону.Авдеевка — один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении. Оттуда украинские войска постоянно обстреливают мирные кварталы столицы ДНР. Марьинка расположена в километре от Петровского района Донецка. Оттуда также постоянно наносятся удары по городу. В последнее время на обоих направлениях идут тяжелые бои буквально за каждый квадратный метр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
авдеевка
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денис пушилин, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, марьинка (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Марьинка (Донецкая область)
Российские силы продвигаются вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях
Пушилин заявил о продвижении российских сил вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях