https://ria.ru/20230522/poteri-1873425447.html

Киев за сутки потерял до 50 боевиков на Купянском направлении

Киев за сутки потерял до 50 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 22.05.2023

Киев за сутки потерял до 50 боевиков на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 50 украинских военных, 3 единицы техники и один склад боеприпасов, а также пресекла... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:34

2023-05-22T14:34

2023-05-22T14:40

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 50 украинских военных, 3 единицы техники и один склад боеприпасов, а также пресекла деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщили в понедельник в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районе Двуречной, Масютовки, Синьковки, Котляровки и Крахмального в Харьковской области."В районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230522/aerodrom-1873424934.html

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Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)