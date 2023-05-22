https://ria.ru/20230522/poteri-1873425447.html
Киев за сутки потерял до 50 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял до 50 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 22.05.2023
Киев за сутки потерял до 50 боевиков на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 50 украинских военных, 3 единицы техники и один склад боеприпасов, а также пресекла... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:34
2023-05-22T14:34
2023-05-22T14:40
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 50 украинских военных, 3 единицы техники и один склад боеприпасов, а также пресекла деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщили в понедельник в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районе Двуречной, Масютовки, Синьковки, Котляровки и Крахмального в Харьковской области."В районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев за сутки потерял до 50 боевиков на Купянском направлении
ВС России за сутки пресекли действия трех украинских ДРГ на Купянском направлении