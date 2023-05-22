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Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву - РИА Новости, 22.05.2023
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09:46 22.05.2023 (обновлено: 10:06 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/postavki-1873327882.html
Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву
Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву - РИА Новости, 22.05.2023
Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву
Несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Украине, в том числе по обучению летчиков для истребителей F-16, цели России по СВО... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:46
2023-05-22T10:06
f-16
россия
украина
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Украине, в том числе по обучению летчиков для истребителей F-16, цели России по СВО будут достигнуты, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Дело к этому шло, и какие-то попытки представить вопрос в качестве дискуссионного, подать дело так, будто не все еще предопределено на нас, не производили никакого впечатления", - заявил Рябков, комментируя намерения США."Вся номенклатура вооружений, боевой техники, которая находится в обсуждении, так иди иначе окажется на Украине. Это же относится к подготовке военнослужащих ВСУ. Совершенно бесполезны и бессмысленны эти усилия: наши возможности таковы, что все цели СВО безусловно будут достигнуты, и никакие посягательства на безопасность РФ не приведут к искомым для Запада результатам", - подчеркнул замминистра.
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f-16, россия, украина, сша, в мире
F-16, Россия, Украина, США, В мире
Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву

Рябков: России было ясно, что номенклатура вооружений рано или поздно окажется на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Украине, в том числе по обучению летчиков для истребителей F-16, цели России по СВО будут достигнуты, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Дело к этому шло, и какие-то попытки представить вопрос в качестве дискуссионного, подать дело так, будто не все еще предопределено на нас, не производили никакого впечатления", - заявил Рябков, комментируя намерения США.
"Вся номенклатура вооружений, боевой техники, которая находится в обсуждении, так иди иначе окажется на Украине. Это же относится к подготовке военнослужащих ВСУ. Совершенно бесполезны и бессмысленны эти усилия: наши возможности таковы, что все цели СВО безусловно будут достигнуты, и никакие посягательства на безопасность РФ не приведут к искомым для Запада результатам", - подчеркнул замминистра.
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