https://ria.ru/20230522/postavki-1873327882.html
Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву
Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву - РИА Новости, 22.05.2023
Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву
Несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Украине, в том числе по обучению летчиков для истребителей F-16, цели России по СВО... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:46
2023-05-22T09:46
2023-05-22T10:06
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Украине, в том числе по обучению летчиков для истребителей F-16, цели России по СВО будут достигнуты, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Дело к этому шло, и какие-то попытки представить вопрос в качестве дискуссионного, подать дело так, будто не все еще предопределено на нас, не производили никакого впечатления", - заявил Рябков, комментируя намерения США."Вся номенклатура вооружений, боевой техники, которая находится в обсуждении, так иди иначе окажется на Украине. Это же относится к подготовке военнослужащих ВСУ. Совершенно бесполезны и бессмысленны эти усилия: наши возможности таковы, что все цели СВО безусловно будут достигнуты, и никакие посягательства на безопасность РФ не приведут к искомым для Запада результатам", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1873133824.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
f-16, россия, украина, сша, в мире
F-16, Россия, Украина, США, В мире
Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву
Рябков: России было ясно, что номенклатура вооружений рано или поздно окажется на Украине
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Украине, в том числе по обучению летчиков для истребителей F-16, цели России по СВО будут достигнуты, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Дело к этому шло, и какие-то попытки представить вопрос в качестве дискуссионного, подать дело так, будто не все еще предопределено на нас, не производили никакого впечатления", - заявил Рябков, комментируя намерения США.
"Вся номенклатура вооружений, боевой техники, которая находится в обсуждении, так иди иначе окажется на Украине. Это же относится к подготовке военнослужащих ВСУ
. Совершенно бесполезны и бессмысленны эти усилия: наши возможности таковы, что все цели СВО безусловно будут достигнуты, и никакие посягательства на безопасность РФ не приведут к искомым для Запада результатам", - подчеркнул замминистра.
Зеленский не ожидает скорой поставки истребителей Киеву