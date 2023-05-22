https://ria.ru/20230522/postavki-1873327882.html

Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву

Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву - РИА Новости, 22.05.2023

Рябков прокомментировал возможность поставок F-16 Киеву

Несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Украине, в том числе по обучению летчиков для истребителей F-16, цели России по СВО... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:46

2023-05-22T09:46

2023-05-22T10:06

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Украине, в том числе по обучению летчиков для истребителей F-16, цели России по СВО будут достигнуты, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Дело к этому шло, и какие-то попытки представить вопрос в качестве дискуссионного, подать дело так, будто не все еще предопределено на нас, не производили никакого впечатления", - заявил Рябков, комментируя намерения США."Вся номенклатура вооружений, боевой техники, которая находится в обсуждении, так иди иначе окажется на Украине. Это же относится к подготовке военнослужащих ВСУ. Совершенно бесполезны и бессмысленны эти усилия: наши возможности таковы, что все цели СВО безусловно будут достигнуты, и никакие посягательства на безопасность РФ не приведут к искомым для Запада результатам", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1873133824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

f-16, россия, украина, сша, в мире