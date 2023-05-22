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Посол России в США оценил заявления Вашингтона об ударах ВСУ по Крыму - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 22.05.2023 (обновлено: 03:10 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/posol-1873304431.html
Посол России в США оценил заявления Вашингтона об ударах ВСУ по Крыму
Посол России в США оценил заявления Вашингтона об ударах ВСУ по Крыму - РИА Новости, 22.05.2023
Посол России в США оценил заявления Вашингтона об ударах ВСУ по Крыму
США должны осознавать, что удары ВСУ по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой регион страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T02:44
2023-05-22T03:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
анатолий антонов
джейк салливан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. США должны осознавать, что удары ВСУ по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой регион страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат также прокомментировал информацию о возможной передаче Киеву истребителей. По мнению посла, Штаты "полностью подчинили участников G7 собственной линии в отношении конфликта на Украине", а подходы по боевым самолетом резко ужесточились."Пока Вашингтон противостоит нам чужими руками, по "доверенности". Однако каждому специалисту известно, что на Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала тоже нет. Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными "добровольцами", — заключил Антонов.Ранее СМИ сообщили о планах США и их союзников поставить Украине истребители F-16, но не обязательно напрямую от Вашингтона. В воскресенье на саммите G7 американский президент Джо Байден заявил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не станут использовать обещанные самолеты для ударов по географической территории России".В последствии, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что Вашингтон не возражает против использования ВСУ американского оружия для ударов по Крыму.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230521/strakh-1873298094.html
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в мире, украина, россия, сша, анатолий антонов, джейк салливан, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Анатолий Антонов, Джейк Салливан, Джо Байден, НАТО
Посол России в США оценил заявления Вашингтона об ударах ВСУ по Крыму

Посол Антонов: удары по Крыму расценивались бы как атака на любой другой субъект России

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. США должны осознавать, что удары ВСУ по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой регион страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части "благословения" киевского режима на воздушные атаки по полуострову. Напомню, что удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России", — говорится в комментарии Антонова.

Дипломат также прокомментировал информацию о возможной передаче Киеву истребителей. По мнению посла, Штаты "полностью подчинили участников G7 собственной линии в отношении конфликта на Украине", а подходы по боевым самолетом резко ужесточились.
"Пока Вашингтон противостоит нам чужими руками, по "доверенности". Однако каждому специалисту известно, что на Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала тоже нет. Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными "добровольцами", — заключил Антонов.
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Ранее СМИ сообщили о планах США и их союзников поставить Украине истребители F-16, но не обязательно напрямую от Вашингтона. В воскресенье на саммите G7 американский президент Джо Байден заявил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не станут использовать обещанные самолеты для ударов по географической территории России".
В последствии, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что Вашингтон не возражает против использования ВСУ американского оружия для ударов по Крыму.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААнатолий АнтоновДжейк СалливанДжо БайденНАТО
 
 
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