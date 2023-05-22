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Главы МИД стран ЕС обсудят новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/pomosch-1873350441.html
Главы МИД стран ЕС обсудят новый пакет военной помощи Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 22.05.2023
Главы МИД стран ЕС обсудят новый пакет военной помощи Украине
Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят новый пакет финансирования военной помощи Украине и санкции против России, сообщил глава дипломатии Евросоюза... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:53
2023-05-22T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят новый пакет финансирования военной помощи Украине и санкции против России, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Отвечая на вопрос о путях преодоления несогласия Венгрии на новое финансирование оружия для Киева, он отметил, что "это не только вопрос о Венгрии (в отношении нового транша Украине – ред.), новый пакет санкций имеет некоторые особые соображения, многие члены ЕС хотят их обсудить".Он добавил, что "всегда выступал за голосование квалифицированным большинством, потому что в противном случае мы слишком медленно принимаем решения".Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230521/ukraina-1873216293.html
https://ria.ru/20230513/pomosch-1871475692.html
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в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России
Главы МИД стран ЕС обсудят новый пакет военной помощи Украине

Боррель: главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят новый пакет военной помощи Киеву

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят новый пакет финансирования военной помощи Украине и санкции против России, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
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"Будем обсуждать новый транш из Европейского фонда мира и новый пакет санкций против России", - сказал он журналистам.
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Отвечая на вопрос о путях преодоления несогласия Венгрии на новое финансирование оружия для Киева, он отметил, что "это не только вопрос о Венгрии (в отношении нового транша Украине – ред.), новый пакет санкций имеет некоторые особые соображения, многие члены ЕС хотят их обсудить".
«
"Постпреды обсуждают их на своих заседаниях, но на политическом уровне министры, конечно, тоже, включая новый транш из Европейского фонда мира и новый пакет санкций по борьбе с обходом, включая третьи страны". "Единственный способ их решить – это дискуссии", - подчеркнул глава евродипломатии.
Он добавил, что "всегда выступал за голосование квалифицированным большинством, потому что в противном случае мы слишком медленно принимаем решения".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзЖозеп БоррельСанкции в отношении России
 
 
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