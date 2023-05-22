Главы МИД стран ЕС обсудят новый пакет военной помощи Украине
Боррель: главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят новый пакет военной помощи Киеву
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе обсудят новый пакет финансирования военной помощи Украине и санкции против России, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«
"Будем обсуждать новый транш из Европейского фонда мира и новый пакет санкций против России", - сказал он журналистам.
«
"Постпреды обсуждают их на своих заседаниях, но на политическом уровне министры, конечно, тоже, включая новый транш из Европейского фонда мира и новый пакет санкций по борьбе с обходом, включая третьи страны". "Единственный способ их решить – это дискуссии", - подчеркнул глава евродипломатии.
Он добавил, что "всегда выступал за голосование квалифицированным большинством, потому что в противном случае мы слишком медленно принимаем решения".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".