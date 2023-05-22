https://ria.ru/20230522/polsha-1873472598.html

Польша назвала условие отказа от российского пропана-бутана

Польша назвала условие отказа от российского пропана-бутана - РИА Новости, 22.05.2023

Польша назвала условие отказа от российского пропана-бутана

Польша готова прекратить импорт из России пропана-бутана (газа LPG) только одновременно со всеми странами Европейского союза, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:55

2023-05-22T17:55

2023-05-22T17:55

россия

польша

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

экономика

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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Польша готова прекратить импорт из России пропана-бутана (газа LPG) только одновременно со всеми странами Европейского союза, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. "Компетенции, касающиеся введения санкций на отдельные продукты, в этом случае относятся к Совету Европейского союза. В связи с этим, на данный момент нет такого решения, так что такого запрета нет", - сказал Мюллер. Отвечая на вопрос, почему Польша не может единолично отказаться от LPG, хотя в свое время прекратила импорт российского угля, не дожидаясь решения Брюсселя, он сказал, что данное решение "было связано с определенными рисками, которые решало правительство". "В связи с этим, если дойдет до решений, касающихся запрета импорта газа LPG, то мы ожидаем, что он будет солидарным в рамках всех стран Европейского союза", - заключил пресс-секретарь польского правительства. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230522/sssr-1873426890.html

https://ria.ru/20230507/orlen-1870351064.html

https://ria.ru/20230522/gaz-1873379727.html

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россия, польша, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика