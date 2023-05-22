https://ria.ru/20230522/polsha-1873376560.html
Власти Польши ответили на слова Володина о возмещении средств
Власти Польши ответили на слова Володина о возмещении средств - РИА Новости, 22.05.2023
Власти Польши ответили на слова Володина о возмещении средств
Польские политики негативно отнеслись к требованию спикера Госдумы Вячеслава Володина возместить России средства, вложенные СССР в послевоенное восстановление... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:59
2023-05-22T11:59
2023-05-22T19:38
в мире
польша
россия
вячеслав володин
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 22 мая — РИА Новости. Польские политики негативно отнеслись к требованию спикера Госдумы Вячеслава Володина возместить России средства, вложенные СССР в послевоенное восстановление республики.Володин ранее напомнил, что в послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши более 750 миллиардов долларов (по сегодняшним оценкам), построив более 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта. По его мнению, "отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров", Польша "должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы". "Требование каких-либо санкций со стороны России является не просто абсурдным, но, я бы сказал, типичными советскими пропагандистскими играми", — заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В свою очередь, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс надеется, что заявление Володина является лишь страшилкой. "Я надеюсь, что это страшилка, надеюсь, что это только давление", — сказал он журналистам. "Надо успокоить поляков. Мы точно не будем платить России. Это точно", — добавил Телюс.
https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html
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в мире, польша, россия, вячеслав володин, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Россия, Вячеслав Володин, Матеуш Моравецкий
Власти Польши ответили на слова Володина о возмещении средств
Премьер Моравецкий отверг требование возместить расходы СССР на восстановление Польши
ВАРШАВА, 22 мая — РИА Новости. Польские политики негативно отнеслись к требованию спикера Госдумы Вячеслава Володина возместить России средства, вложенные СССР в послевоенное восстановление республики.
Володин ранее напомнил, что в послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши более 750 миллиардов долларов (по сегодняшним оценкам), построив более 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта. По его мнению, "отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров", Польша "должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы".
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"Требование каких-либо санкций со стороны России является не просто абсурдным, но, я бы сказал, типичными советскими пропагандистскими играми", — заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
.
В свою очередь, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс надеется, что заявление Володина является лишь страшилкой.
"Я надеюсь, что это страшилка, надеюсь, что это только давление", — сказал он журналистам.
"Надо успокоить поляков. Мы точно не будем платить России. Это точно", — добавил Телюс.
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