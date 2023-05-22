https://ria.ru/20230522/polsha-1873362908.html

В Польше заявили, что страна постепенно теряет суверенитет в ЕС

В Польше заявили, что страна постепенно теряет суверенитет в ЕС - РИА Новости, 22.05.2023

В Польше заявили, что страна постепенно теряет суверенитет в ЕС

Польша постепенно теряет суверенитет в Европейском союзе, заявил министр юстиции, генеральный прокурор республики Збигнев Зебро в интервью изданию Do Rzeczy. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:26

2023-05-22T11:26

2023-05-22T12:31

в мире

польша

збигнев зебро

евросоюз

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Польша постепенно теряет суверенитет в Европейском союзе, заявил министр юстиции, генеральный прокурор республики Збигнев Зебро в интервью изданию Do Rzeczy. Министр, который также является председателем партии "Суверенная Польша", заявил, что на недавнем съезде партии активно дискутировали "о планах Германии построить единое европейское государство и исходящих отсюда угрозах".На слова Зебро резко отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Я часть своего детства провел в деревне. Там фермеры научили меня такой старой польской поговорке: корова, которая много ревет, дает мало молока. Каждый раз, когда я слушаю или читаю такого типа слова министра юстиции, то вспоминаю справедливость этой поговорки", - сказал премьер журналистам.

https://ria.ru/20230512/polsha-1871294050.html

польша

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в мире, польша, збигнев зебро, евросоюз, матеуш моравецкий