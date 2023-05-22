В Польше заявили, что страна постепенно теряет суверенитет в ЕС
Министр юстиции Збигнев Зебро заявил, что Польша постепенно теряет суверенитет в ЕС
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Польша постепенно теряет суверенитет в Европейском союзе, заявил министр юстиции, генеральный прокурор республики Збигнев Зебро в интервью изданию Do Rzeczy.
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"Премьер-министр Матеуш Моравецкий ошибся во всех важнейших решениях, касающихся ЕС. В результате согласия премьер-министра на механизм условности ЕС (увязывание выделение средств из европейских фондов с верховенством права – ред.) и KPO (средства на восстановления после пандемии коронавируса, также увязанные с вопросами верховенства права – ред.) Польша будет постепенно терять суверенитет", - сказал Зебро.
Министр, который также является председателем партии "Суверенная Польша", заявил, что на недавнем съезде партии активно дискутировали "о планах Германии построить единое европейское государство и исходящих отсюда угрозах".
На слова Зебро резко отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Я часть своего детства провел в деревне. Там фермеры научили меня такой старой польской поговорке: корова, которая много ревет, дает мало молока. Каждый раз, когда я слушаю или читаю такого типа слова министра юстиции, то вспоминаю справедливость этой поговорки", - сказал премьер журналистам.
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"Когда слушаю господина министра юстиции, у меня складывается впечатление, что Польша теряет суверенность пять раз в год", - добавил Моравецкий.