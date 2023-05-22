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В Польше заявили, что страна постепенно теряет суверенитет в ЕС - РИА Новости, 22.05.2023
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11:26 22.05.2023 (обновлено: 12:31 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/polsha-1873362908.html
В Польше заявили, что страна постепенно теряет суверенитет в ЕС
В Польше заявили, что страна постепенно теряет суверенитет в ЕС - РИА Новости, 22.05.2023
В Польше заявили, что страна постепенно теряет суверенитет в ЕС
Польша постепенно теряет суверенитет в Европейском союзе, заявил министр юстиции, генеральный прокурор республики Збигнев Зебро в интервью изданию Do Rzeczy. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:26
2023-05-22T12:31
в мире
польша
збигнев зебро
евросоюз
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Польша постепенно теряет суверенитет в Европейском союзе, заявил министр юстиции, генеральный прокурор республики Збигнев Зебро в интервью изданию Do Rzeczy. Министр, который также является председателем партии "Суверенная Польша", заявил, что на недавнем съезде партии активно дискутировали "о планах Германии построить единое европейское государство и исходящих отсюда угрозах".На слова Зебро резко отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Я часть своего детства провел в деревне. Там фермеры научили меня такой старой польской поговорке: корова, которая много ревет, дает мало молока. Каждый раз, когда я слушаю или читаю такого типа слова министра юстиции, то вспоминаю справедливость этой поговорки", - сказал премьер журналистам.
https://ria.ru/20230512/polsha-1871294050.html
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в мире, польша, збигнев зебро, евросоюз, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Збигнев Зебро, Евросоюз, Матеуш Моравецкий
В Польше заявили, что страна постепенно теряет суверенитет в ЕС

Министр юстиции Збигнев Зебро заявил, что Польша постепенно теряет суверенитет в ЕС

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Польша постепенно теряет суверенитет в Европейском союзе, заявил министр юстиции, генеральный прокурор республики Збигнев Зебро в интервью изданию Do Rzeczy.
«
"Премьер-министр Матеуш Моравецкий ошибся во всех важнейших решениях, касающихся ЕС. В результате согласия премьер-министра на механизм условности ЕС (увязывание выделение средств из европейских фондов с верховенством права – ред.) и KPO (средства на восстановления после пандемии коронавируса, также увязанные с вопросами верховенства права – ред.) Польша будет постепенно терять суверенитет", - сказал Зебро.
Министр, который также является председателем партии "Суверенная Польша", заявил, что на недавнем съезде партии активно дискутировали "о планах Германии построить единое европейское государство и исходящих отсюда угрозах".
На слова Зебро резко отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Я часть своего детства провел в деревне. Там фермеры научили меня такой старой польской поговорке: корова, которая много ревет, дает мало молока. Каждый раз, когда я слушаю или читаю такого типа слова министра юстиции, то вспоминаю справедливость этой поговорки", - сказал премьер журналистам.
«
"Когда слушаю господина министра юстиции, у меня складывается впечатление, что Польша теряет суверенность пять раз в год", - добавил Моравецкий.
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В миреПольшаЗбигнев ЗеброЕвросоюзМатеуш Моравецкий
 
 
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