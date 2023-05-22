https://ria.ru/20230522/poezdki-1873313227.html

В Крыму назвали поездки Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории

В Крыму назвали поездки Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории - РИА Новости, 22.05.2023

В Крыму назвали поездки Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал поездки Владимира Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории планеты. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T07:43

2023-05-22T07:43

2023-05-22T07:43

украина

россия

владимир зеленский

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал поездки Владимира Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории планеты. Зеленский в последние недели посетил целый ряд западных стран, Саудовскую Аравию, а также Японию, где проходил саммит G7. "Его гастроли по западным странам - это самое дорогое шоу в истории планеты, театр одного актера, которому выплачиваются рекордные гонорары", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Зеленский обогащается на украинском конфликте. "Для миллиардера, у которого на счетах, по предварительным данным, более четырех миллиардов, активы в Крыму выглядят смешно. Для него это блохи", - подчеркнул глава парламента. В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.

https://ria.ru/20230522/sammit-1873306393.html

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украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов, в мире