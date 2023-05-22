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В Крыму назвали поездки Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории
В Крыму назвали поездки Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории - РИА Новости, 22.05.2023
В Крыму назвали поездки Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал поездки Владимира Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории планеты. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T07:43
2023-05-22T07:43
2023-05-22T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал поездки Владимира Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории планеты. Зеленский в последние недели посетил целый ряд западных стран, Саудовскую Аравию, а также Японию, где проходил саммит G7. "Его гастроли по западным странам - это самое дорогое шоу в истории планеты, театр одного актера, которому выплачиваются рекордные гонорары", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Зеленский обогащается на украинском конфликте. "Для миллиардера, у которого на счетах, по предварительным данным, более четырех миллиардов, активы в Крыму выглядят смешно. Для него это блохи", - подчеркнул глава парламента. В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
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украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, В мире
В Крыму назвали поездки Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории
Константинов: поездки Зеленского за границу стали самым дорогим шоу в истории планеты
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал поездки Владимира Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории планеты.
Зеленский в последние недели посетил целый ряд западных стран, Саудовскую Аравию, а также Японию, где проходил саммит G7.
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"Его гастроли по западным странам - это самое дорогое шоу в истории планеты, театр одного актера, которому выплачиваются рекордные гонорары", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Зеленский обогащается на украинском конфликте.
"Для миллиардера, у которого на счетах, по предварительным данным, более четырех миллиардов, активы в Крыму выглядят смешно. Для него это блохи", - подчеркнул глава парламента.
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине
в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России
. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия
в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
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