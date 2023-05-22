https://ria.ru/20230522/pisma-1873352195.html
Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации
Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации - РИА Новости, 22.05.2023
Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации
Письма, которые пишут дети участникам спецоперации, придают бойцам уверенности в том, что все делается правильно и ради детей, заявил председатель союза... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:02
2023-05-22T11:02
2023-05-22T11:02
надежные люди
общество
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845960515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2959efb83cfeeda67405d49dfb5eddcf.jpg
УФА, 22 мая – РИА Новости. Письма, которые пишут дети участникам спецоперации, придают бойцам уверенности в том, что все делается правильно и ради детей, заявил председатель союза десантников Удмуртии Алексей Лебедев. Из Удмуртии направили очередной гуманитарный конвой бойцам в зону спецоперации. "При участии фонда "Сообщество" союз десантников Удмуртии совместно с предприятиями, представителями бизнеса, инициативными жителями со всего региона снарядил гумконвой бензиновыми и дизельными генераторами, спецсредствами, маскировочными сетями, строительными инструментами, оргтехникой, детскими письмами, личными посылками и многим другим", - сообщает пресс-служба главы региона. По данным пресс-службы, машину с гуманитарной помощью сопровождает председатель союза десантников Удмуртии, участник спецоперации Алексей Лебедев, который приезжал на родину в отпуск. "Хочу сказать большое спасибо всем неравнодушным, потому что даже письма, которые пишут дети, придают бойцам уверенности в том, что все, что происходит, делается правильно, ради детей. Отдельное спасибо всем тем, кто плетет для нас маскировочные сети. Как никогда на сегодняшний день они нам нужны. Отправляются также генераторы, бензопилы, дрели, шуруповерты - все для укрепления огневых позиций и блиндажей, продукты питания, роутеры, зарядные устройства, спецсредства", - приводятся слова Лебедева. Кроме того, из республики отправили бойцам тактические перчатки, облегченные туристические мини-раскладушки и стиральную машину. "Участники СВО оборудовали в месте дислокации зону для стирки формы и белья. Там уже есть несколько стиральных машин, отправленных неравнодушными земляками, эта пополнит "прачечную" бойцов", - рассказали в пресс-службе главы Удмуртии.
https://ria.ru/20230522/pomosch-1873349858.html
https://ria.ru/20230521/pomosch-1873202931.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845960515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45d692a0221a28c83b94d6da931d36f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, удмуртская республика (удмуртия)
Надежные люди, Общество, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации
Военный из Удмуртии рассказал, как важны детские письма для участников спецоперации
УФА, 22 мая – РИА Новости. Письма, которые пишут дети участникам спецоперации, придают бойцам уверенности в том, что все делается правильно и ради детей, заявил председатель союза десантников Удмуртии Алексей Лебедев.
Из Удмуртии направили очередной гуманитарный конвой бойцам в зону спецоперации.
Красный Крест в Сочи отправил около 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
"При участии фонда "Сообщество" союз десантников Удмуртии совместно с предприятиями, представителями бизнеса, инициативными жителями со всего региона снарядил гумконвой бензиновыми и дизельными генераторами, спецсредствами, маскировочными сетями, строительными инструментами, оргтехникой, детскими письмами, личными посылками и многим другим", - сообщает пресс-служба главы региона.
По данным пресс-службы, машину с гуманитарной помощью сопровождает председатель союза десантников Удмуртии, участник спецоперации Алексей Лебедев, который приезжал на родину в отпуск.
"Хочу сказать большое спасибо всем неравнодушным, потому что даже письма, которые пишут дети, придают бойцам уверенности в том, что все, что происходит, делается правильно, ради детей. Отдельное спасибо всем тем, кто плетет для нас маскировочные сети. Как никогда на сегодняшний день они нам нужны. Отправляются также генераторы, бензопилы, дрели, шуруповерты - все для укрепления огневых позиций и блиндажей, продукты питания, роутеры, зарядные устройства, спецсредства", - приводятся слова Лебедева.
Кроме того, из республики отправили бойцам тактические перчатки, облегченные туристические мини-раскладушки и стиральную машину. "Участники СВО оборудовали в месте дислокации зону для стирки формы и белья. Там уже есть несколько стиральных машин, отправленных неравнодушными земляками, эта пополнит "прачечную" бойцов", - рассказали в пресс-службе главы Удмуртии.
Российские военные доставили в ЛНР более ста тонн помощи