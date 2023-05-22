https://ria.ru/20230522/pisma-1873352195.html

Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации

Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации - РИА Новости, 22.05.2023

Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации

Письма, которые пишут дети участникам спецоперации, придают бойцам уверенности в том, что все делается правильно и ради детей, заявил председатель союза... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:02

2023-05-22T11:02

2023-05-22T11:02

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удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 22 мая – РИА Новости. Письма, которые пишут дети участникам спецоперации, придают бойцам уверенности в том, что все делается правильно и ради детей, заявил председатель союза десантников Удмуртии Алексей Лебедев. Из Удмуртии направили очередной гуманитарный конвой бойцам в зону спецоперации. "При участии фонда "Сообщество" союз десантников Удмуртии совместно с предприятиями, представителями бизнеса, инициативными жителями со всего региона снарядил гумконвой бензиновыми и дизельными генераторами, спецсредствами, маскировочными сетями, строительными инструментами, оргтехникой, детскими письмами, личными посылками и многим другим", - сообщает пресс-служба главы региона. По данным пресс-службы, машину с гуманитарной помощью сопровождает председатель союза десантников Удмуртии, участник спецоперации Алексей Лебедев, который приезжал на родину в отпуск. "Хочу сказать большое спасибо всем неравнодушным, потому что даже письма, которые пишут дети, придают бойцам уверенности в том, что все, что происходит, делается правильно, ради детей. Отдельное спасибо всем тем, кто плетет для нас маскировочные сети. Как никогда на сегодняшний день они нам нужны. Отправляются также генераторы, бензопилы, дрели, шуруповерты - все для укрепления огневых позиций и блиндажей, продукты питания, роутеры, зарядные устройства, спецсредства", - приводятся слова Лебедева. Кроме того, из республики отправили бойцам тактические перчатки, облегченные туристические мини-раскладушки и стиральную машину. "Участники СВО оборудовали в месте дислокации зону для стирки формы и белья. Там уже есть несколько стиральных машин, отправленных неравнодушными земляками, эта пополнит "прачечную" бойцов", - рассказали в пресс-службе главы Удмуртии.

https://ria.ru/20230522/pomosch-1873349858.html

https://ria.ru/20230521/pomosch-1873202931.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, удмуртская республика (удмуртия)