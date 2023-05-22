Рейтинг@Mail.ru
Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
11:02 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/pisma-1873352195.html
Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации
Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации - РИА Новости, 22.05.2023
Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации
Письма, которые пишут дети участникам спецоперации, придают бойцам уверенности в том, что все делается правильно и ради детей, заявил председатель союза... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:02
2023-05-22T11:02
надежные люди
общество
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845960515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2959efb83cfeeda67405d49dfb5eddcf.jpg
УФА, 22 мая – РИА Новости. Письма, которые пишут дети участникам спецоперации, придают бойцам уверенности в том, что все делается правильно и ради детей, заявил председатель союза десантников Удмуртии Алексей Лебедев. Из Удмуртии направили очередной гуманитарный конвой бойцам в зону спецоперации. "При участии фонда "Сообщество" союз десантников Удмуртии совместно с предприятиями, представителями бизнеса, инициативными жителями со всего региона снарядил гумконвой бензиновыми и дизельными генераторами, спецсредствами, маскировочными сетями, строительными инструментами, оргтехникой, детскими письмами, личными посылками и многим другим", - сообщает пресс-служба главы региона. По данным пресс-службы, машину с гуманитарной помощью сопровождает председатель союза десантников Удмуртии, участник спецоперации Алексей Лебедев, который приезжал на родину в отпуск. "Хочу сказать большое спасибо всем неравнодушным, потому что даже письма, которые пишут дети, придают бойцам уверенности в том, что все, что происходит, делается правильно, ради детей. Отдельное спасибо всем тем, кто плетет для нас маскировочные сети. Как никогда на сегодняшний день они нам нужны. Отправляются также генераторы, бензопилы, дрели, шуруповерты - все для укрепления огневых позиций и блиндажей, продукты питания, роутеры, зарядные устройства, спецсредства", - приводятся слова Лебедева. Кроме того, из республики отправили бойцам тактические перчатки, облегченные туристические мини-раскладушки и стиральную машину. "Участники СВО оборудовали в месте дислокации зону для стирки формы и белья. Там уже есть несколько стиральных машин, отправленных неравнодушными земляками, эта пополнит "прачечную" бойцов", - рассказали в пресс-службе главы Удмуртии.
https://ria.ru/20230522/pomosch-1873349858.html
https://ria.ru/20230521/pomosch-1873202931.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845960515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45d692a0221a28c83b94d6da931d36f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, удмуртская республика (удмуртия)
Надежные люди, Общество, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Военный из Удмуртии рассказал о важности писем для участников спецоперации

Военный из Удмуртии рассказал, как важны детские письма для участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 22 мая – РИА Новости. Письма, которые пишут дети участникам спецоперации, придают бойцам уверенности в том, что все делается правильно и ради детей, заявил председатель союза десантников Удмуртии Алексей Лебедев.
Из Удмуртии направили очередной гуманитарный конвой бойцам в зону спецоперации.
Буква Z стекле машины - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Красный Крест в Сочи отправил около 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Вчера, 10:52
"При участии фонда "Сообщество" союз десантников Удмуртии совместно с предприятиями, представителями бизнеса, инициативными жителями со всего региона снарядил гумконвой бензиновыми и дизельными генераторами, спецсредствами, маскировочными сетями, строительными инструментами, оргтехникой, детскими письмами, личными посылками и многим другим", - сообщает пресс-служба главы региона.
По данным пресс-службы, машину с гуманитарной помощью сопровождает председатель союза десантников Удмуртии, участник спецоперации Алексей Лебедев, который приезжал на родину в отпуск.
"Хочу сказать большое спасибо всем неравнодушным, потому что даже письма, которые пишут дети, придают бойцам уверенности в том, что все, что происходит, делается правильно, ради детей. Отдельное спасибо всем тем, кто плетет для нас маскировочные сети. Как никогда на сегодняшний день они нам нужны. Отправляются также генераторы, бензопилы, дрели, шуруповерты - все для укрепления огневых позиций и блиндажей, продукты питания, роутеры, зарядные устройства, спецсредства", - приводятся слова Лебедева.
Кроме того, из республики отправили бойцам тактические перчатки, облегченные туристические мини-раскладушки и стиральную машину. "Участники СВО оборудовали в месте дислокации зону для стирки формы и белья. Там уже есть несколько стиральных машин, отправленных неравнодушными земляками, эта пополнит "прачечную" бойцов", - рассказали в пресс-службе главы Удмуртии.
Местные жители разгружают коробки с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Российские военные доставили в ЛНР более ста тонн помощи
21 мая, 09:02
 
Надежные людиОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала