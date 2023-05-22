https://ria.ru/20230522/perevozki-1873442534.html
В Грузии опровергли информацию о начале морских перевозок в Новороссийск
В Грузии опровергли информацию о начале морских перевозок в Новороссийск - РИА Новости, 22.05.2023
В Грузии опровергли информацию о начале морских перевозок в Новороссийск
Распространенная в СМИ информация о начале регулярных морских перевозок из грузинского Батуми в Новороссийск не соответствует действительности, сообщает... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:56
2023-05-22T15:56
2023-05-22T15:56
в мире
батуми
новороссийск
грузия
министерство финансов рф (минфин россии)
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ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Распространенная в СМИ информация о начале регулярных морских перевозок из грузинского Батуми в Новороссийск не соответствует действительности, сообщает Агентство морского транспорта Грузии. Ранее на странице министерства экономики Армении в соцсетях появилось сообщение о том, что запущена морская перевозка грузов по маршруту Батуми - Новороссийск. Отмечалось, что осуществлена пилотная морская перевозка контейнеров. Информацию распространили местные СМИ. "Распространенная отдельными армянскими СМИ информация о начале регулярных морских перевозок с апреля месяца из Батуми в российский город Новороссийск является интерпретированной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице агентства в соцсети. В ведомстве заявили, что в апреле корабль, плывущий под флагом Палау, Haci Musa Ucak, действительно, осуществил два коммерческих рейса между Батуми и Новороссийском. При этом агентство отмечает, что это не регулярные рейсы, а рейсы коммерческого характера, которые выполняются систематически. "Компания - владелец данного корабля не входит в санкционный список и продолжает выполнять коммерческие рейсы. Что касается груза, то он полностью транзитный и предусмотрен для Армении", - отмечает агентство. Минфин и Агентство морского транспорта в постоянном режиме ведут мониторинг как кораблей, так и их владельцев в отношении санкций, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230519/draka-1873039334.html
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в мире, батуми, новороссийск, грузия, министерство финансов рф (минфин россии)
В мире, Батуми, Новороссийск, Грузия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Грузии опровергли информацию о начале морских перевозок в Новороссийск
В Грузии опровергли информацию о начале морских перевозок из Батуми в Новороссийск