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В Австрии считают, что Россия не готова к переговорам по Украине - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/peregovory-1873445065.html
В Австрии считают, что Россия не готова к переговорам по Украине
В Австрии считают, что Россия не готова к переговорам по Украине - РИА Новости, 22.05.2023
В Австрии считают, что Россия не готова к переговорам по Украине
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг утверждает, что Россия не готова к переговорам по Украине, несмотря на многочисленные заявления Москвы о готовности,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:06
2023-05-22T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александер шалленберг
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг утверждает, что Россия не готова к переговорам по Украине, несмотря на многочисленные заявления Москвы о готовности, поэтому, считает министр, Европа обязана продолжать оказывать Киеву гуманитарную и экономическую поддержку, снабжать оружием и вводить новые санкции против РФ. Его слова приводит немецкая газета Welt.При этом министр отметил, что западные партнеры "обязаны продолжать оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую поддержку в ее борьбе за оборону и последовательно применять санкции против России". По его словам, "цель - сдержать Россию и другие государства с военными намерениями". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230515/peregovory-1871758899.html
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
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в мире, украина, россия, александер шалленберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александер Шалленберг
В Австрии считают, что Россия не готова к переговорам по Украине

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что Россия не готова к переговорам по Украине

© AP Photo / Theresa WeyМинистр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Theresa Wey
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Архивное фото
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг утверждает, что Россия не готова к переговорам по Украине, несмотря на многочисленные заявления Москвы о готовности, поэтому, считает министр, Европа обязана продолжать оказывать Киеву гуманитарную и экономическую поддержку, снабжать оружием и вводить новые санкции против РФ. Его слова приводит немецкая газета Welt.
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"Я думаю, что в данный момент это было бы неподходящее время. Москва сейчас явно не готова к переговорам", - сказал Шалленберг, отвечая на вопрос о том, должен ли Запад сейчас начать переговоры о прекращении огня на Украине.
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При этом министр отметил, что западные партнеры "обязаны продолжать оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую поддержку в ее борьбе за оборону и последовательно применять санкции против России". По его словам, "цель - сдержать Россию и другие государства с военными намерениями".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександер Шалленберг
 
 
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