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Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных - РИА Новости, 22.05.2023
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15:28 22.05.2023 (обновлено: 15:30 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/pensiya-1873436149.html
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных - РИА Новости, 22.05.2023
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:28
2023-05-22T15:30
общество
сергей миронов
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
пенсия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить досрочное назначение страховой пенсии по старости многодетным родителям, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Представляется обоснованным предоставление многодетным отцам дополнительных социальных гарантий в виде установления досрочной страховой пенсии по старости", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Согласно законопроекту, женщины и мужчины, у которых воспитывались 5 и более детей, смогут выйти на пенсию при достижении возраста 50 и 55 лет соответственно. В семьях, в которых родились и воспитывались 4 детей, родители смогут выйти на пенсию в 52 года для женщин и 57 лет для мужчин. В семьях с 3 детьми женщины смогут выходить на пенсию при достижении возраста 53 лет, мужчины в 58 лет.
https://ria.ru/20230502/doplata-1869039249.html
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общество, сергей миронов, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", пенсия
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду", Пенсия
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных

Эсеры внесли законопроект о досрочном назначении страховой пенсии многодетным родителям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР в Москве
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в ПФР в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить досрочное назначение страховой пенсии по старости многодетным родителям, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Представляется обоснованным предоставление многодетным отцам дополнительных социальных гарантий в виде установления досрочной страховой пенсии по старости", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
Согласно законопроекту, женщины и мужчины, у которых воспитывались 5 и более детей, смогут выйти на пенсию при достижении возраста 50 и 55 лет соответственно. В семьях, в которых родились и воспитывались 4 детей, родители смогут выйти на пенсию в 52 года для женщин и 57 лет для мужчин. В семьях с 3 детьми женщины смогут выходить на пенсию при достижении возраста 53 лет, мужчины в 58 лет.
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ОбществоСергей МироновГосдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"Пенсия
 
 
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