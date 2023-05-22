https://ria.ru/20230522/pensiya-1873436149.html
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных - РИА Новости, 22.05.2023
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:28
2023-05-22T15:28
2023-05-22T15:30
общество
сергей миронов
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
пенсия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить досрочное назначение страховой пенсии по старости многодетным родителям, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Представляется обоснованным предоставление многодетным отцам дополнительных социальных гарантий в виде установления досрочной страховой пенсии по старости", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Согласно законопроекту, женщины и мужчины, у которых воспитывались 5 и более детей, смогут выйти на пенсию при достижении возраста 50 и 55 лет соответственно. В семьях, в которых родились и воспитывались 4 детей, родители смогут выйти на пенсию в 52 года для женщин и 57 лет для мужчин. В семьях с 3 детьми женщины смогут выходить на пенсию при достижении возраста 53 лет, мужчины в 58 лет.
https://ria.ru/20230502/doplata-1869039249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", пенсия
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду", Пенсия
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных
Эсеры внесли законопроект о досрочном назначении страховой пенсии многодетным родителям