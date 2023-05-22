https://ria.ru/20230522/pensiya-1873436149.html

Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных

Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных - РИА Новости, 22.05.2023

Эсеры внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для многодетных

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:28

2023-05-22T15:28

2023-05-22T15:30

общество

сергей миронов

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

пенсия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить досрочное назначение страховой пенсии по старости многодетным родителям, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Представляется обоснованным предоставление многодетным отцам дополнительных социальных гарантий в виде установления досрочной страховой пенсии по старости", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Согласно законопроекту, женщины и мужчины, у которых воспитывались 5 и более детей, смогут выйти на пенсию при достижении возраста 50 и 55 лет соответственно. В семьях, в которых родились и воспитывались 4 детей, родители смогут выйти на пенсию в 52 года для женщин и 57 лет для мужчин. В семьях с 3 детьми женщины смогут выходить на пенсию при достижении возраста 53 лет, мужчины в 58 лет.

https://ria.ru/20230502/doplata-1869039249.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей миронов, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", пенсия