Все жители подтопленных ранее сел Приангарья вернулись в свои дома
Все жители сел на севере Иркутской области вернулись в свои дома после паводка
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте затопления в селе Преображенка из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области
Сотрудники МЧС на месте затопления в селе Преображенка из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 22 мая - РИА Новости. В селах на севере Иркутской области, где 8 мая начался паводок, не осталось подтопленных жилых домов, все люди вернулись в дома, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
С 8 по 17 мая в зоне подтопления на севере Иркутской области находились 7 населенных пунктов - Токма, Преображенка, Подволошино, Ерема, Непа, Ика, Бур. Всего были подтоплены 196 жилых домов. В райцентре Катангского района - селе Ербогачен - был организован пункт временного размещения. В настоящее время паводковая обстановка в Катангском районе стабилизировалась. Уровни воды в реках Непа и Нижняя Тунгуска - ниже критических отметок.
«
"Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Все жители вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.
Во всех населенных пунктах, пострадавших от весеннего паводка, продолжают работу оценочные комиссии, проводятся работы по устранению последствий паводка и оказание адресной помощи населению.