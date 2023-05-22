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Все жители подтопленных ранее сел Приангарья вернулись в свои дома - РИА Новости, 22.05.2023
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16:08 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/pavodok-1873445453.html
Все жители подтопленных ранее сел Приангарья вернулись в свои дома
Все жители подтопленных ранее сел Приангарья вернулись в свои дома - РИА Новости, 22.05.2023
Все жители подтопленных ранее сел Приангарья вернулись в свои дома
В селах на севере Иркутской области, где 8 мая начался паводок, не осталось подтопленных жилых домов, все люди вернулись в дома, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:08
2023-05-22T16:08
происшествия
жилье
иркутская область
катангский район
россия
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ИРКУТСК, 22 мая - РИА Новости. В селах на севере Иркутской области, где 8 мая начался паводок, не осталось подтопленных жилых домов, все люди вернулись в дома, сообщает ГУМЧС РФ по региону. С 8 по 17 мая в зоне подтопления на севере Иркутской области находились 7 населенных пунктов - Токма, Преображенка, Подволошино, Ерема, Непа, Ика, Бур. Всего были подтоплены 196 жилых домов. В райцентре Катангского района - селе Ербогачен - был организован пункт временного размещения. В настоящее время паводковая обстановка в Катангском районе стабилизировалась. Уровни воды в реках Непа и Нижняя Тунгуска - ниже критических отметок. Во всех населенных пунктах, пострадавших от весеннего паводка, продолжают работу оценочные комиссии, проводятся работы по устранению последствий паводка и оказание адресной помощи населению.
https://ria.ru/20230519/pavodok-1872862058.html
иркутская область
катангский район
россия
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происшествия, жилье, иркутская область, катангский район, россия
Происшествия, Жилье, Иркутская область, Катангский район, Россия
Все жители подтопленных ранее сел Приангарья вернулись в свои дома

Все жители сел на севере Иркутской области вернулись в свои дома после паводка

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС на месте затопления в селе Преображенка из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области
Сотрудники МЧС на месте затопления в селе Преображенка из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС на месте затопления в селе Преображенка из-за паводков и разлива реки Нижняя Тунгуска в Иркутской области. Архивное фото
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ИРКУТСК, 22 мая - РИА Новости. В селах на севере Иркутской области, где 8 мая начался паводок, не осталось подтопленных жилых домов, все люди вернулись в дома, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
С 8 по 17 мая в зоне подтопления на севере Иркутской области находились 7 населенных пунктов - Токма, Преображенка, Подволошино, Ерема, Непа, Ика, Бур. Всего были подтоплены 196 жилых домов. В райцентре Катангского района - селе Ербогачен - был организован пункт временного размещения. В настоящее время паводковая обстановка в Катангском районе стабилизировалась. Уровни воды в реках Непа и Нижняя Тунгуска - ниже критических отметок.
«
"Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Все жители вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.
Во всех населенных пунктах, пострадавших от весеннего паводка, продолжают работу оценочные комиссии, проводятся работы по устранению последствий паводка и оказание адресной помощи населению.
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