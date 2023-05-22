https://ria.ru/20230522/pavodok-1873445453.html

Все жители подтопленных ранее сел Приангарья вернулись в свои дома

Все жители подтопленных ранее сел Приангарья вернулись в свои дома - РИА Новости, 22.05.2023

Все жители подтопленных ранее сел Приангарья вернулись в свои дома

В селах на севере Иркутской области, где 8 мая начался паводок, не осталось подтопленных жилых домов, все люди вернулись в дома, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:08

2023-05-22T16:08

2023-05-22T16:08

происшествия

жилье

иркутская область

катангский район

россия

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ИРКУТСК, 22 мая - РИА Новости. В селах на севере Иркутской области, где 8 мая начался паводок, не осталось подтопленных жилых домов, все люди вернулись в дома, сообщает ГУМЧС РФ по региону. С 8 по 17 мая в зоне подтопления на севере Иркутской области находились 7 населенных пунктов - Токма, Преображенка, Подволошино, Ерема, Непа, Ика, Бур. Всего были подтоплены 196 жилых домов. В райцентре Катангского района - селе Ербогачен - был организован пункт временного размещения. В настоящее время паводковая обстановка в Катангском районе стабилизировалась. Уровни воды в реках Непа и Нижняя Тунгуска - ниже критических отметок. Во всех населенных пунктах, пострадавших от весеннего паводка, продолжают работу оценочные комиссии, проводятся работы по устранению последствий паводка и оказание адресной помощи населению.

https://ria.ru/20230519/pavodok-1872862058.html

иркутская область

катангский район

россия

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происшествия, жилье, иркутская область, катангский район, россия