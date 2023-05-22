https://ria.ru/20230522/patriarkh-1873363194.html
Источник опроверг сообщения о ДТП с участием автомобиля патриарха в Москве
Источник опроверг сообщения о ДТП с участием автомобиля патриарха в Москве - РИА Новости, 22.05.2023
Источник опроверг сообщения о ДТП с участием автомобиля патриарха в Москве
Источник в Московском патриархате опроверг информацию о том, что машина патриарха в понедельник утром попала в аварию в Москве. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:27
2023-05-22T11:27
2023-05-22T11:56
москва
московский патриархат
россия
дтп
происшествия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Источник в Московском патриархате опроверг информацию о том, что машина патриарха в понедельник утром попала в аварию в Москве. Люксовый автомобиль бренда Aurus попал в аварию в центре Москвы, получив незначительные повреждения, сообщил РИА Новости информированный источник, не уточняя были ли пострадавшие. Ряд СМИ сообщил, что автомобиль может принадлежать патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. "Это не автомобиль патриарха, патриарший сейчас привез святейшего на службу", - заявил РИА Новости источник в Московском патриархате. Официальным комментарием полиции РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20230522/dtp-1873325037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, московский патриархат, россия, дтп, происшествия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Москва, Московский Патриархат, Россия, ДТП, Происшествия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Источник опроверг сообщения о ДТП с участием автомобиля патриарха в Москве
В Московском патриархате опровергли, что автомобиль Aurus патриарха Кирилла попал в аварию
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Источник в Московском патриархате опроверг информацию о том, что машина патриарха в понедельник утром попала в аварию в Москве.
Люксовый автомобиль бренда Aurus попал в аварию в центре Москвы, получив незначительные повреждения, сообщил РИА Новости информированный источник, не уточняя были ли пострадавшие. Ряд СМИ сообщил, что автомобиль может принадлежать патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
"Это не автомобиль патриарха, патриарший сейчас привез святейшего на службу", - заявил РИА Новости источник в Московском патриархате.
Официальным комментарием полиции РИА Новости не располагает.
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