https://ria.ru/20230522/patriarkh-1873363194.html

Источник опроверг сообщения о ДТП с участием автомобиля патриарха в Москве

Источник опроверг сообщения о ДТП с участием автомобиля патриарха в Москве - РИА Новости, 22.05.2023

Источник опроверг сообщения о ДТП с участием автомобиля патриарха в Москве

Источник в Московском патриархате опроверг информацию о том, что машина патриарха в понедельник утром попала в аварию в Москве. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:27

2023-05-22T11:27

2023-05-22T11:56

москва

московский патриархат

россия

дтп

происшествия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Источник в Московском патриархате опроверг информацию о том, что машина патриарха в понедельник утром попала в аварию в Москве. Люксовый автомобиль бренда Aurus попал в аварию в центре Москвы, получив незначительные повреждения, сообщил РИА Новости информированный источник, не уточняя были ли пострадавшие. Ряд СМИ сообщил, что автомобиль может принадлежать патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. "Это не автомобиль патриарха, патриарший сейчас привез святейшего на службу", - заявил РИА Новости источник в Московском патриархате. Официальным комментарием полиции РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20230522/dtp-1873325037.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, московский патриархат, россия, дтп, происшествия, патриарх кирилл (владимир гундяев)