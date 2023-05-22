https://ria.ru/20230522/patriarkh-1873359917.html
В Московском патриархате опровергли, что машина патриарха попала в аварию
В Московском патриархате опровергли, что машина патриарха попала в аварию - РИА Новости, 22.05.2023
В Московском патриархате опровергли, что машина патриарха попала в аварию
Источник в Московском патриархате опроверг информацию о том, что машина патриарха в понедельник утром попала в аварию в Москве. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:21
2023-05-22T11:21
2023-05-22T11:21
религия
москва
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Источник в Московском патриархате опроверг информацию о том, что машина патриарха в понедельник утром попала в аварию в Москве.Люксовый автомобиль бренда Aurus попал в аварию в центре Москвы, получив незначительные повреждения, сообщил РИА Новости информированный источник, не уточняя были ли пострадавшие. Ряд СМИ сообщил, что автомобиль может принадлежать патриарху Московскому и всея Руси Кириллу."Это не автомобиль патриарха, патриарший сейчас привез святейшего на службу", - заявил РИА Новости источник в Московском патриархате.Официальным комментарием полиции РИА Новости не располагает.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московский патриархат, религия
Религия, Москва, Московский Патриархат, Религия
В Московском патриархате опровергли, что машина патриарха попала в аварию
В Московском патриархате опровергли информацию, что машина патриарха попала в аварию
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Источник в Московском патриархате опроверг информацию о том, что машина патриарха в понедельник утром попала в аварию в Москве.
Люксовый автомобиль бренда Aurus попал в аварию в центре Москвы, получив незначительные повреждения, сообщил РИА Новости информированный источник, не уточняя были ли пострадавшие. Ряд СМИ сообщил, что автомобиль может принадлежать патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
"Это не автомобиль патриарха, патриарший сейчас привез святейшего на службу", - заявил РИА Новости источник в Московском патриархате.
Официальным комментарием полиции РИА Новости не располагает.
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