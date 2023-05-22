https://ria.ru/20230522/pashinyan-1873405801.html

Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ

Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ - РИА Новости, 22.05.2023

Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ

Вопрос прекращения участия Еревана в ОДКБ находится на повестке, приводит Sputnik Армения слова премьера Никола Пашиняна. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:33

2023-05-22T13:33

2023-05-22T13:34

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вопрос прекращения участия Еревана в ОДКБ находится на повестке, приводит Sputnik Армения слова премьера Никола Пашиняна."Говоря о выходе ОДКБ, в первую очередь имею в виду имеющиеся обязательства организации. Не сказал бы, что этот вопрос вышел из повестки, потому что пока есть вопросы для обсуждения, этот вопрос рассматривается", - сказал он.Премьер отметил, что вопрос о прибытии мониторинговой группы ОДКБ в Армению остается открытым, а страна не исключает замораживания или де-юре прекращения членства.Он добавил, что Ереван официально покинет организацию, в том случае, если решит, что она перестала выполнять свои обязательства или же если статус страны-члена будет мешать обсуждению вопросов собственной безопасности.При этом Никол Пашинян утверждает, что в стране снизился уровень доверия к России.В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html

https://ria.ru/20230519/dogovor-1872964502.html

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