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Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ
Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ - РИА Новости, 22.05.2023
Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ
Вопрос прекращения участия Еревана в ОДКБ находится на повестке, приводит Sputnik Армения слова премьера Никола Пашиняна. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:33
2023-05-22T13:33
2023-05-22T13:34
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Вопрос прекращения участия Еревана в ОДКБ находится на повестке, приводит Sputnik Армения слова премьера Никола Пашиняна."Говоря о выходе ОДКБ, в первую очередь имею в виду имеющиеся обязательства организации. Не сказал бы, что этот вопрос вышел из повестки, потому что пока есть вопросы для обсуждения, этот вопрос рассматривается", - сказал он.Премьер отметил, что вопрос о прибытии мониторинговой группы ОДКБ в Армению остается открытым, а страна не исключает замораживания или де-юре прекращения членства.Он добавил, что Ереван официально покинет организацию, в том случае, если решит, что она перестала выполнять свои обязательства или же если статус страны-члена будет мешать обсуждению вопросов собственной безопасности.При этом Никол Пашинян утверждает, что в стране снизился уровень доверия к России.В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html
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армения, россия, белоруссия, никол пашинян, одкб, в мире
Армения, Россия, Белоруссия, Никол Пашинян, ОДКБ, В мире
Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ
Премьер Армении Пашинян заявил о возможности выхода Еревана из ОДКБ
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Вопрос прекращения участия Еревана в ОДКБ находится на повестке, приводит Sputnik Армения
слова премьера Никола Пашиняна.
"Говоря о выходе ОДКБ, в первую очередь имею в виду имеющиеся обязательства организации. Не сказал бы, что этот вопрос вышел из повестки, потому что пока есть вопросы для обсуждения, этот вопрос рассматривается", - сказал он.
Премьер отметил, что вопрос о прибытии мониторинговой группы ОДКБ в Армению остается открытым, а страна не исключает замораживания или де-юре прекращения членства.
Он добавил, что Ереван официально покинет организацию, в том случае, если решит, что она перестала выполнять свои обязательства или же если статус страны-члена будет мешать обсуждению вопросов собственной безопасности.
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При этом Никол Пашинян утверждает, что в стране снизился уровень доверия к России.
В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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