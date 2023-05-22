https://ria.ru/20230522/papa-1873342121.html

Испугала реакция папы, накричавшего из-за слизняка. "Страхи/Детские травмы"

Испугала реакция папы, накричавшего из-за слизняка. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 22.05.2023

Испугала реакция папы, накричавшего из-за слизняка. "Страхи/Детские травмы"

Как-то раз Светлана решила прогуляться с подругой по даче. Вдруг девочки увидели на дороге слизняка. Подруга завизжала. Увидев такую реакцию, героиня тоже закричала. Ситуацию усугубил отец Светланы, который выбежал к девочкам и отругал их. Так сформировался страх слизняков. Сейчас Светлане 32 года, а фобия есть до сих пор. Как от нее избавиться?

2023-05-22T12:00

2023-05-22T12:00

2023-05-22T12:00

страхи

наталья лосева

психолог

психология

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Испугала реакция папы, накричавшего из-за слизняка. "Страхи/Детские травмы" Как-то раз Светлана решила прогуляться с подругой по даче. Вдруг девочки увидели на дороге слизняка. Подруга завизжала. Увидев такую реакцию, героиня тоже закричала. Ситуацию усугубил отец Светланы, который выбежал к девочкам и отругал их. Так сформировался страх слизняков. Сейчас Светлане 32 года, а фобия есть до сих пор. Как от нее избавиться? audio/mpeg

Испугала реакция папы, накричавшего из-за слизняка. "Страхи/Детские травмы" Как-то раз Светлана решила прогуляться с подругой по даче. Вдруг девочки увидели на дороге слизняка. Подруга завизжала. Увидев такую реакцию, героиня тоже закричала. Ситуацию усугубил отец Светланы, который выбежал к девочкам и отругал их. Так сформировался страх слизняков. Сейчас Светлане 32 года, а фобия есть до сих пор. Как от нее избавиться? audio/mpeg

Историю героини Светланы разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психолог, психология, аудио