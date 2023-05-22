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Испугала реакция папы, накричавшего из-за слизняка. "Страхи/Детские травмы"
Испугала реакция папы, накричавшего из-за слизняка. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 22.05.2023
Испугала реакция папы, накричавшего из-за слизняка. "Страхи/Детские травмы"
Как-то раз Светлана решила прогуляться с подругой по даче. Вдруг девочки увидели на дороге слизняка. Подруга завизжала. Увидев такую реакцию, героиня тоже закричала. Ситуацию усугубил отец Светланы, который выбежал к девочкам и отругал их. Так сформировался страх слизняков. Сейчас Светлане 32 года, а фобия есть до сих пор. Как от нее избавиться?
2023-05-22T12:00
2023-05-22T12:00
2023-05-22T12:00
страхи
наталья лосева
психолог
психология
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Испугала реакция папы, накричавшего из-за слизняка. "Страхи/Детские травмы"
Как-то раз Светлана решила прогуляться с подругой по даче. Вдруг девочки увидели на дороге слизняка. Подруга завизжала. Увидев такую реакцию, героиня тоже закричала. Ситуацию усугубил отец Светланы, который выбежал к девочкам и отругал их. Так сформировался страх слизняков. Сейчас Светлане 32 года, а фобия есть до сих пор. Как от нее избавиться?
audio/mpeg
Испугала реакция папы, накричавшего из-за слизняка. "Страхи/Детские травмы"
Как-то раз Светлана решила прогуляться с подругой по даче. Вдруг девочки увидели на дороге слизняка. Подруга завизжала. Увидев такую реакцию, героиня тоже закричала. Ситуацию усугубил отец Светланы, который выбежал к девочкам и отругал их. Так сформировался страх слизняков. Сейчас Светлане 32 года, а фобия есть до сих пор. Как от нее избавиться?
audio/mpeg
Историю героини Светланы разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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наталья лосева, психолог, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, психолог, Психология
Испугала реакция папы, накричавшего из-за слизняка. "Страхи/Детские травмы"
Как-то раз Светлана решила прогуляться с подругой по даче. Вдруг девочки увидели на дороге слизняка. Подруга завизжала. Увидев такую реакцию, героиня тоже закричала. Ситуацию усугубил отец Светланы, который выбежал к девочкам и отругал их. Так сформировался страх слизняков. Сейчас Светлане 32 года, а фобия есть до сих пор. Как от нее избавиться?