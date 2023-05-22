Погибших в боях за Артемовск уральцев посмертно наградили орденами Мужества
Четверых участвовавших в боях за Артемовск уральцев посмертно наградили орденами Мужества
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОрден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Четверо жителей свердловского города Ирбит посмертно награждены орденами Мужества за героизм в боях за Артемовск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
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"Накануне в Ирбит пришли сообщения о гибели в зоне проведения специальной военной операции сразу четверых наших земляков. В ходе боев под Артемовском 16 мая при выполнении боевого задания погибли Анатолий Антонов, Антон Габдрафитов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Перевозников. За проявленный героизм указом президента страны все четверо награждены орденами Мужества (посмертно)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчины были призваны на службу осенью в рамках частичной мобилизации.
"Главой города Николаем Юдиным принято решение объявить 23 мая в Ирбите днем траура по погибшим землякам", – отмечает пресс-служба.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.