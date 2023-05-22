https://ria.ru/20230522/orden-1873382105.html

Погибших в боях за Артемовск уральцев посмертно наградили орденами Мужества

Погибших в боях за Артемовск уральцев посмертно наградили орденами Мужества - РИА Новости, 22.05.2023

Погибших в боях за Артемовск уральцев посмертно наградили орденами Мужества

Четверо жителей свердловского города Ирбит посмертно награждены орденами Мужества за героизм в боях за Артемовск, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:18

2023-05-22T12:18

2023-05-22T12:43

специальная военная операция на украине

россия

ирбит

артемовск

евгений пригожин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829276153_61:114:1778:1080_1920x0_80_0_0_e89c338df8fac7b65c40dd7a3c716549.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Четверо жителей свердловского города Ирбит посмертно награждены орденами Мужества за героизм в боях за Артемовск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Уточняется, что мужчины были призваны на службу осенью в рамках частичной мобилизации. "Главой города Николаем Юдиным принято решение объявить 23 мая в Ирбите днем траура по погибшим землякам", – отмечает пресс-служба. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

россия

ирбит

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ирбит, артемовск, евгений пригожин, безопасность