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Погибших в боях за Артемовск уральцев посмертно наградили орденами Мужества - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 22.05.2023 (обновлено: 12:43 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/orden-1873382105.html
Погибших в боях за Артемовск уральцев посмертно наградили орденами Мужества
Погибших в боях за Артемовск уральцев посмертно наградили орденами Мужества - РИА Новости, 22.05.2023
Погибших в боях за Артемовск уральцев посмертно наградили орденами Мужества
Четверо жителей свердловского города Ирбит посмертно награждены орденами Мужества за героизм в боях за Артемовск, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:18
2023-05-22T12:43
специальная военная операция на украине
россия
ирбит
артемовск
евгений пригожин
безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Четверо жителей свердловского города Ирбит посмертно награждены орденами Мужества за героизм в боях за Артемовск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Уточняется, что мужчины были призваны на службу осенью в рамках частичной мобилизации. "Главой города Николаем Юдиным принято решение объявить 23 мая в Ирбите днем траура по погибшим землякам", – отмечает пресс-служба. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
россия
ирбит
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россия, ирбит, артемовск, евгений пригожин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ирбит, Артемовск, Евгений Пригожин, Безопасность
Погибших в боях за Артемовск уральцев посмертно наградили орденами Мужества

Четверых участвовавших в боях за Артемовск уральцев посмертно наградили орденами Мужества

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОрден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ
Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Орден Мужества и удостоверение к Государственной награде РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Четверо жителей свердловского города Ирбит посмертно награждены орденами Мужества за героизм в боях за Артемовск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«
"Накануне в Ирбит пришли сообщения о гибели в зоне проведения специальной военной операции сразу четверых наших земляков. В ходе боев под Артемовском 16 мая при выполнении боевого задания погибли Анатолий Антонов, Антон Габдрафитов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Перевозников. За проявленный героизм указом президента страны все четверо награждены орденами Мужества (посмертно)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчины были призваны на службу осенью в рамках частичной мобилизации.
"Главой города Николаем Юдиным принято решение объявить 23 мая в Ирбите днем траура по погибшим землякам", – отмечает пресс-служба.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИрбитАртемовскЕвгений ПригожинБезопасность
 
 
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