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Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области
Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2023
Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал ничего по поводу атаки украинской ДРГ в Белгородской области. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T21:53
2023-05-22T21:53
2023-05-22T21:53
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белгородская область
стефан дюжаррик
оон
вячеслав гладков
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ООН, 22 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал ничего по поводу атаки украинской ДРГ в Белгородской области. В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. С того же дня в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По данным Гладкова, в результате атаки украинских диверсантов пострадали восемь человек.
https://ria.ru/20230522/udary-1873506309.html
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в мире, белгородская область, стефан дюжаррик, оон, вячеслав гладков, россия
В мире, Белгородская область, Стефан Дюжаррик, ООН, Вячеслав Гладков, Россия
Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области
Представитель Гутерреша Дюжаррик заявил, что не слышал о ситуации в Белгородской области