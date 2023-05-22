https://ria.ru/20230522/oon-1873508281.html

Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области

Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2023

Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал ничего по поводу атаки украинской ДРГ в Белгородской области. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T21:53

2023-05-22T21:53

2023-05-22T21:53

в мире

белгородская область

стефан дюжаррик

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вячеслав гладков

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ООН, 22 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал ничего по поводу атаки украинской ДРГ в Белгородской области. В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. С того же дня в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По данным Гладкова, в результате атаки украинских диверсантов пострадали восемь человек.

https://ria.ru/20230522/udary-1873506309.html

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в мире, белгородская область, стефан дюжаррик, оон, вячеслав гладков, россия