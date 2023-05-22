Рейтинг@Mail.ru
Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/oon-1873508281.html
Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области
Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2023
Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал ничего по поводу атаки украинской ДРГ в Белгородской области. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T21:53
2023-05-22T21:53
в мире
белгородская область
стефан дюжаррик
оон
вячеслав гладков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:63:512:351_1920x0_80_0_0_bdb46cc3eb80d8b621b44958ec9e6a17.jpg
ООН, 22 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал ничего по поводу атаки украинской ДРГ в Белгородской области. В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. С того же дня в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По данным Гладкова, в результате атаки украинских диверсантов пострадали восемь человек.
https://ria.ru/20230522/udary-1873506309.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:15:512:399_1920x0_80_0_0_5531012a5d875a2df1883b597790defa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белгородская область, стефан дюжаррик, оон, вячеслав гладков, россия
В мире, Белгородская область, Стефан Дюжаррик, ООН, Вячеслав Гладков, Россия
Представитель Гутерреша не слышал о ситуации в Белгородской области

Представитель Гутерреша Дюжаррик заявил, что не слышал о ситуации в Белгородской области

© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал ничего по поводу атаки украинской ДРГ в Белгородской области.
«
"Я не слышал ничего по поводу этого инцидента. Позвольте разобраться, и я соответствующим образом отреагирую, если потребуется", – сказал Дюжаррик журналистам на брифинге.
В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. С того же дня в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По данным Гладкова, в результате атаки украинских диверсантов пострадали восемь человек.
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
США донесли Киеву, что не поощряют удары внутрь России, заявил Госдеп
Вчера, 21:29
 
В миреБелгородская областьСтефан ДюжаррикООНВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала