https://ria.ru/20230522/oon-1873502135.html

ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России

ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России - РИА Новости, 22.05.2023

ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России

ООН продолжит прикладывать усилия для содействия торговым операциям с РФ в рамках "продуктовой сделки", в том числе с участием Россельхозбанка, заявил на... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:45

2023-05-22T20:45

2023-05-22T20:46

россия

стефан дюжаррик

оон

россельхозбанк

swift

зерновая сделка

экономика

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ООН, 22 мая – РИА Новости. ООН продолжит прикладывать усилия для содействия торговым операциям с РФ в рамках "продуктовой сделки", в том числе с участием Россельхозбанка, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в ответ на просьбу прокомментировать слова представителя внешнеполитической службы ООН Петера Стано. Ранее Стано сказал, что подключение российских банков к SWIFT произойдет только после окончания конфликта. "Мы продолжим делать все, что в наших силах для содействия торговле, в том числе через Россельхозбанк", - сказал Дюжаррик. По его словам, есть способы для осуществления транзакций вне системы SWIFT. "Очевидно, что в рамках SWIFT это было бы проще. Но мы продолжим взаимодействовать со всеми нашими партнерами, в том числе с ЕС, Британией, США, Россией и другими, чтобы попытаться содействовать этой торговле", - добавил он.

https://ria.ru/20230522/sdelka-1873318193.html

https://ria.ru/20230522/rosselkhozbank-1873300740.html

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россия, стефан дюжаррик, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, экономика, в мире