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ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России - РИА Новости, 22.05.2023
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20:45 22.05.2023 (обновлено: 20:46 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/oon-1873502135.html
ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России
ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России - РИА Новости, 22.05.2023
ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России
ООН продолжит прикладывать усилия для содействия торговым операциям с РФ в рамках "продуктовой сделки", в том числе с участием Россельхозбанка, заявил на... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:45
2023-05-22T20:46
россия
стефан дюжаррик
оон
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
экономика
в мире
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ООН, 22 мая – РИА Новости. ООН продолжит прикладывать усилия для содействия торговым операциям с РФ в рамках "продуктовой сделки", в том числе с участием Россельхозбанка, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в ответ на просьбу прокомментировать слова представителя внешнеполитической службы ООН Петера Стано. Ранее Стано сказал, что подключение российских банков к SWIFT произойдет только после окончания конфликта. "Мы продолжим делать все, что в наших силах для содействия торговле, в том числе через Россельхозбанк", - сказал Дюжаррик. По его словам, есть способы для осуществления транзакций вне системы SWIFT. "Очевидно, что в рамках SWIFT это было бы проще. Но мы продолжим взаимодействовать со всеми нашими партнерами, в том числе с ЕС, Британией, США, Россией и другими, чтобы попытаться содействовать этой торговле", - добавил он.
https://ria.ru/20230522/sdelka-1873318193.html
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россия, стефан дюжаррик, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, экономика, в мире
Россия, Стефан Дюжаррик, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, Экономика, В мире
ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России

Дюжаррик: ООН будет стараться содействовать торговым операциям России в продуктовой сделке

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 22 мая – РИА Новости. ООН продолжит прикладывать усилия для содействия торговым операциям с РФ в рамках "продуктовой сделки", в том числе с участием Россельхозбанка, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в ответ на просьбу прокомментировать слова представителя внешнеполитической службы ООН Петера Стано.
Ранее Стано сказал, что подключение российских банков к SWIFT произойдет только после окончания конфликта.
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"Мы продолжим делать все, что в наших силах для содействия торговле, в том числе через Россельхозбанк", - сказал Дюжаррик.
По его словам, есть способы для осуществления транзакций вне системы SWIFT.
"Очевидно, что в рамках SWIFT это было бы проще. Но мы продолжим взаимодействовать со всеми нашими партнерами, в том числе с ЕС, Британией, США, Россией и другими, чтобы попытаться содействовать этой торговле", - добавил он.
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РоссияСтефан ДюжаррикООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделкаЭкономикаВ мире
 
 
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