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ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России
ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России - РИА Новости, 22.05.2023
ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России
ООН продолжит прикладывать усилия для содействия торговым операциям с РФ в рамках "продуктовой сделки", в том числе с участием Россельхозбанка, заявил на... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:45
2023-05-22T20:45
2023-05-22T20:46
россия
стефан дюжаррик
оон
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
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ООН, 22 мая – РИА Новости. ООН продолжит прикладывать усилия для содействия торговым операциям с РФ в рамках "продуктовой сделки", в том числе с участием Россельхозбанка, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в ответ на просьбу прокомментировать слова представителя внешнеполитической службы ООН Петера Стано. Ранее Стано сказал, что подключение российских банков к SWIFT произойдет только после окончания конфликта. "Мы продолжим делать все, что в наших силах для содействия торговле, в том числе через Россельхозбанк", - сказал Дюжаррик. По его словам, есть способы для осуществления транзакций вне системы SWIFT. "Очевидно, что в рамках SWIFT это было бы проще. Но мы продолжим взаимодействовать со всеми нашими партнерами, в том числе с ЕС, Британией, США, Россией и другими, чтобы попытаться содействовать этой торговле", - добавил он.
https://ria.ru/20230522/sdelka-1873318193.html
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россия, стефан дюжаррик, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, экономика, в мире
Россия, Стефан Дюжаррик, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, Экономика, В мире
ООН заявила, что будет стараться содействовать торговым операциям России
Дюжаррик: ООН будет стараться содействовать торговым операциям России в продуктовой сделке