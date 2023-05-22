https://ria.ru/20230522/oon-1873437742.html

МИД России провел консультацию со спецпредставителем генсека ООН Гамбой

МИД России провел консультацию со спецпредставителем генсека ООН Гамбой - РИА Новости, 22.05.2023

МИД России провел консультацию со спецпредставителем генсека ООН Гамбой

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе консультаций со специальным представителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Виржинией Гамбой... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:37

2023-05-22T15:37

2023-05-22T15:37

в мире

россия

киев

украина

сергей вершинин

мария львова-белова

оон

александр фомин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе консультаций со специальным представителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Виржинией Гамбой обсудил преступления Киева против детей, заявили в понедельник в МИД России. "Отдельное внимание было уделено ситуации на Украине и вокруг нее, в том числе в рамках специальной военной операции. С российской стороны подтверждена приверженность неукоснительному соблюдению норм международного права. Подробно изложены различные меры по недопущению жертв среди мирных граждан, прежде всего детей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что внимание представителей ООН было привлечено к многочисленным серьезным преступлениям Киева против гражданского населения на территории России, включая ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области, в результате которых с 2014 года погибло 138 несовершеннолетних. В МИД добавили, что в ходе консультаций состоялся предметный разговор по широкому кругу вопросов сотрудничества России с Секретариатом всемирной Организации, связанных с задачами предотвращения серьезных нарушений в отношении несовершеннолетних в соответствии с нормами международного права и профильными резолюциями СБ ООН. "Стороны обменялись мнениями по отдельным страновым сюжетам, стоящим на повестке дня Рабочей группы СБ ООН по детям и вооруженному конфликту. В частности, рассмотрено положение дел в Сирии, Йемене, Афганистане, Мьянме, а также в контексте палестино-израильского урегулирования. В этой связи обсужден ход подготовки очередного доклада генерального секретаря ООН по данному вопросу в преддверии открытых дебатов СБ ООН по детской проблематике 6 июля сего года", - отметили в ведомстве. В МИД пояснили, что в ходе своего двухдневного визита в Москву Гамба провела также обстоятельные встречи с заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым, а также с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873309258.html

https://ria.ru/20230513/ukraina-1871530410.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, сергей вершинин, мария львова-белова, оон, александр фомин