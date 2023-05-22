МИД России провел консультацию со спецпредставителем генсека ООН Гамбой
Вершинин обсудил со спецпредставителем генсека ООН Гамбой преступления Киева против детей
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе консультаций со специальным представителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Виржинией Гамбой обсудил преступления Киева против детей, заявили в понедельник в МИД России.
"Отдельное внимание было уделено ситуации на Украине и вокруг нее, в том числе в рамках специальной военной операции. С российской стороны подтверждена приверженность неукоснительному соблюдению норм международного права. Подробно изложены различные меры по недопущению жертв среди мирных граждан, прежде всего детей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что внимание представителей ООН было привлечено к многочисленным серьезным преступлениям Киева против гражданского населения на территории России, включая ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области, в результате которых с 2014 года погибло 138 несовершеннолетних.
В МИД добавили, что в ходе консультаций состоялся предметный разговор по широкому кругу вопросов сотрудничества России с Секретариатом всемирной Организации, связанных с задачами предотвращения серьезных нарушений в отношении несовершеннолетних в соответствии с нормами международного права и профильными резолюциями СБ ООН.
"Стороны обменялись мнениями по отдельным страновым сюжетам, стоящим на повестке дня Рабочей группы СБ ООН по детям и вооруженному конфликту. В частности, рассмотрено положение дел в Сирии, Йемене, Афганистане, Мьянме, а также в контексте палестино-израильского урегулирования. В этой связи обсужден ход подготовки очередного доклада генерального секретаря ООН по данному вопросу в преддверии открытых дебатов СБ ООН по детской проблематике 6 июля сего года", - отметили в ведомстве.
В МИД пояснили, что в ходе своего двухдневного визита в Москву Гамба провела также обстоятельные встречи с заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым, а также с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.