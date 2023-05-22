https://ria.ru/20230522/oon-1873417651.html

В Кремле прокомментировали призывы к реформированию ООН

В Кремле прокомментировали призывы к реформированию ООН - РИА Новости, 22.05.2023

В Кремле прокомментировали призывы к реформированию ООН

Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, но любые реформы должны быть продуктом общего консенсуса, заявил... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:13

2023-05-22T14:13

2023-05-22T14:15

в мире

россия

дмитрий песков

нарендра моди

оон

g7

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, но любые реформы должны быть продуктом общего консенсуса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании G7 призвал к реформе ООН, так как международная организация в настоящее время не отражает нынешние реалии мира.

https://ria.ru/20230521/oon-1873208530.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, дмитрий песков, нарендра моди, оон, g7