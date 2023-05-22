В Кремле прокомментировали призывы к реформированию ООН
Пресс-секретарь Песков: любые реформы в ООН должны быть продуктом общего консенсуса
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, но любые реформы должны быть продуктом общего консенсуса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании G7 призвал к реформе ООН, так как международная организация в настоящее время не отражает нынешние реалии мира.
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"Реформа ООН - это тема, которая не первый год обсуждается, ставится многими государствами. Все, что может способствовать повышению эффективности работы Организации Объединенных Наций, чрезвычайно важно. И все это должно быть, любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса", - сказал Песков журналистам.