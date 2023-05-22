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В Кремле прокомментировали призывы к реформированию ООН - РИА Новости, 22.05.2023
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14:13 22.05.2023 (обновлено: 14:15 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/oon-1873417651.html
В Кремле прокомментировали призывы к реформированию ООН
В Кремле прокомментировали призывы к реформированию ООН - РИА Новости, 22.05.2023
В Кремле прокомментировали призывы к реформированию ООН
Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, но любые реформы должны быть продуктом общего консенсуса, заявил... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:13
2023-05-22T14:15
в мире
россия
дмитрий песков
нарендра моди
оон
g7
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, но любые реформы должны быть продуктом общего консенсуса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании G7 призвал к реформе ООН, так как международная организация в настоящее время не отражает нынешние реалии мира.
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в мире, россия, дмитрий песков, нарендра моди, оон, g7
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, ООН, G7
В Кремле прокомментировали призывы к реформированию ООН

Пресс-секретарь Песков: любые реформы в ООН должны быть продуктом общего консенсуса

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, но любые реформы должны быть продуктом общего консенсуса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании G7 призвал к реформе ООН, так как международная организация в настоящее время не отражает нынешние реалии мира.
«
"Реформа ООН - это тема, которая не первый год обсуждается, ставится многими государствами. Все, что может способствовать повышению эффективности работы Организации Объединенных Наций, чрезвычайно важно. И все это должно быть, любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса", - сказал Песков журналистам.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН
21 мая, 09:40
 
В миреРоссияДмитрий ПесковНарендра МодиООНG7
 
 
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