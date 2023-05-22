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Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии перед конфликтом на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
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04:02 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/oon-1873307033.html
Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии перед конфликтом на Украине
Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии перед конфликтом на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии перед конфликтом на Украине
Совету безопасности ООН не хватило сил для того, чтобы предотвратить конфликт на Украине, миру нужен институт, обладающий силой и авторитетом для принятия... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T04:02
2023-05-22T04:02
в мире
украина
бразилия
хиросима (префектура)
луис инасиу лула да силва
оон
g7
совет безопасности оон
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Совету безопасности ООН не хватило сил для того, чтобы предотвратить конфликт на Украине, миру нужен институт, обладающий силой и авторитетом для принятия решений, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Выступая перед журналистами после саммита G7, он сообщил, что не принимал участия в обсуждении украинского конфликта и также не считает подходящей площадкой для этого "Большую двадцатку" - этот вопрос должен более активно обсуждаться в ООН, а Генеральную ассамблею ООН на этом фоне стоило бы перенести с сентября на июль. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Помимо стран-членов приглашение посетить его получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов.
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украина
бразилия
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в мире, украина, бразилия, хиросима (префектура), луис инасиу лула да силва, оон, g7, совет безопасности оон
В мире, Украина, Бразилия, Хиросима (префектура), Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, G7, Совет Безопасности ООН
Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии перед конфликтом на Украине

Президент Бразилии упрекнул Совбез ООН в бессилии перед конфликтом на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Совету безопасности ООН не хватило сил для того, чтобы предотвратить конфликт на Украине, миру нужен институт, обладающий силой и авторитетом для принятия решений, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
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"Если бы у Совета Безопасности ООН хватило сил вести переговоры, возможно, у нас не было бы войны между Украиной и Россией. Нужен серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений. И в вопросе климата это также важно", - написал политик в своем блоге после завершения мероприятий "большой семерки" в Хиросиме.
Выступая перед журналистами после саммита G7, он сообщил, что не принимал участия в обсуждении украинского конфликта и также не считает подходящей площадкой для этого "Большую двадцатку" - этот вопрос должен более активно обсуждаться в ООН, а Генеральную ассамблею ООН на этом фоне стоило бы перенести с сентября на июль.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Помимо стран-членов приглашение посетить его получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на полях G7
03:47
 
В миреУкраинаБразилияХиросима (префектура)Луис Инасиу Лула да СилваООНG7Совет Безопасности ООН
 
 
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