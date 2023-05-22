https://ria.ru/20230522/oon-1873307033.html

Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии перед конфликтом на Украине

Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии перед конфликтом на Украине - РИА Новости, 22.05.2023

Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии перед конфликтом на Украине

Совету безопасности ООН не хватило сил для того, чтобы предотвратить конфликт на Украине, миру нужен институт, обладающий силой и авторитетом для принятия... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T04:02

2023-05-22T04:02

2023-05-22T04:02

в мире

украина

бразилия

хиросима (префектура)

луис инасиу лула да силва

оон

g7

совет безопасности оон

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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Совету безопасности ООН не хватило сил для того, чтобы предотвратить конфликт на Украине, миру нужен институт, обладающий силой и авторитетом для принятия решений, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Выступая перед журналистами после саммита G7, он сообщил, что не принимал участия в обсуждении украинского конфликта и также не считает подходящей площадкой для этого "Большую двадцатку" - этот вопрос должен более активно обсуждаться в ООН, а Генеральную ассамблею ООН на этом фоне стоило бы перенести с сентября на июль. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" прошел в японской Хиросиме с 19 по 21 мая. Помимо стран-членов приглашение посетить его получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов.

https://ria.ru/20230522/sammit-1873306393.html

украина

бразилия

хиросима (префектура)

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в мире, украина, бразилия, хиросима (префектура), луис инасиу лула да силва, оон, g7, совет безопасности оон