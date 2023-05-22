https://ria.ru/20230522/okna-1873466925.html

В здании консульства Турции в Нью-Йорке разбили окна

В здании консульства Турции в Нью-Йорке разбили окна - РИА Новости, 22.05.2023

В здании консульства Турции в Нью-Йорке разбили окна

Неизвестный разбил окна в здании, где располагается консульство Турции в Нью-Йорке, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:35

2023-05-22T17:35

2023-05-22T17:44

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НЬЮ-ЙОРК, 22 мая - РИА Новости. Неизвестный разбил окна в здании, где располагается консульство Турции в Нью-Йорке, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города. В этом здании также находится постпредство Турции при ООН. "Примерно в 3.30 (10.30 мск – ред.) поступил звонок о совершении преступления у турецкого консульства. Судя по описанию, мужчина подошел к консульству, нанес многократные удары твердым предметом по множеству окон, а затем скрылся в неизвестном направлении", - сказал собеседник агентства. "Насколько я знаю, никто не пострадал", - добавил он. По его словам, ведется расследование, никто не задержан. Мотивы преступника пока не известны, указал сотрудник управления. Сейчас сотрудники консульства очищают оконные проемы от осколков, передает корреспондент РИА Новости. Как видно, неизвестный разбил, по меньшей мере, 11 окон.

https://ria.ru/20230520/politika-1873092375.html

https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html

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в мире, турция, нью-йорк (город), сша