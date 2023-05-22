https://ria.ru/20230522/ograblenie-1873434645.html
В Кабардино-Балкарии ограбили депутата горсовета в его доме
В Кабардино-Балкарии ограбили депутата горсовета в его доме - РИА Новости, 22.05.2023
В Кабардино-Балкарии ограбили депутата горсовета в его доме
Неизвестные совершили разбойное нападение на дом депутата городского совета в Майском районе Кабардино-Балкарии и похитили у него 18 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:17
2023-05-22T15:17
2023-05-22T15:17
происшествия
майский район
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Неизвестные совершили разбойное нападение на дом депутата городского совета в Майском районе Кабардино-Балкарии и похитили у него 18 миллионов рублей, сообщила региональная прокуратура. "В ночь на 20 мая 2023 года двое мужчин незаконно проникли в дом жителя города Майский и, применив к нему насилие и угрожая ножом, заставили передать им денежные средства в сумме 18 миллионов рублей. Потерпевший является депутатом совета местного самоуправления Майского", - говорится в сообщении. По данному факту следователи ОМВД России по Майскому району возбудили уголовное дело по статье "Разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Ход проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности лиц, совершивших преступление, и расследование уголовного дела взято на контроль прокурором республики Николаем Хабаровым", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20230522/dolgi-1873332818.html
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происшествия, майский район, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Майский район, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии ограбили депутата горсовета в его доме
В Кабардино-Балкарии депутата горсовета ограбили на 18 миллионов рублей в его доме