ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность, заявил Песков

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"В целом ОДКБ - это организация, которая имеет своей авторитет среди государств-членов. Организация, которая раннее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях и организация, которая, с нашей точки зрения, имеет серьезный потенциал к дальнейшему развитию", - сказал Песков журналистам.