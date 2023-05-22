https://ria.ru/20230522/odkb-1873420762.html
ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность, заявил Песков
ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2023
ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность, заявил Песков
ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность и имеет потенциал для развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментирую критические... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:20
2023-05-22T14:20
2023-05-22T14:20
армения
дмитрий песков
одкб
никол пашинян
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность и имеет потенциал для развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментирую критические высказывания в адрес организации со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
https://ria.ru/20230518/odkb-1872566395.html
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армения, дмитрий песков, одкб, никол пашинян, в мире
Армения, Дмитрий Песков, ОДКБ, Никол Пашинян, В мире
ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность, заявил Песков
Песков: ОДКБ уже демонстрировала свою эффективность и имеет потенциал для развития