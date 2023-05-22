https://ria.ru/20230522/odeyala-1873438179.html
В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял
В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял - РИА Новости, 22.05.2023
В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял
Два тамбовских предприятия освоили серийное производство противоосколочных одеял для окон и дверей, их планируют направлять в зону СВО, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:38
2023-05-22T15:38
2023-05-22T15:38
надежные люди
тамбовская область
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Два тамбовских предприятия освоили серийное производство противоосколочных одеял для окон и дверей, их планируют направлять в зону СВО, сообщили журналистам в правительстве Тамбовской области. Противоосколочное одеяло удобно перевозить — оно легко складывается и раскладывается, рассказали в пресс-службе правительства. Чехол для одеяла изготовлен из материала повышенной устойчивости. "По периметру одеяла размещены петли, позволяющие закрепить его шнуром или подручными средствами на проемах дверей и окон, кузова автомобиля, а также соединить несколько одеял между собой. В целом защитное одеяло просто в обращении и имеет сертификат Росстандарта на противоосколочную стойкость", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230501/seti-1870284262.html
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), вооруженные силы рф
Надежные люди, Тамбовская область, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Вооруженные силы РФ
В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял
В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял для бойцов СВО