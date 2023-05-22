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В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял - РИА Новости, 22.05.2023
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15:38 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/odeyala-1873438179.html
В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял
В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял - РИА Новости, 22.05.2023
В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял
Два тамбовских предприятия освоили серийное производство противоосколочных одеял для окон и дверей, их планируют направлять в зону СВО, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:38
2023-05-22T15:38
надежные люди
тамбовская область
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Два тамбовских предприятия освоили серийное производство противоосколочных одеял для окон и дверей, их планируют направлять в зону СВО, сообщили журналистам в правительстве Тамбовской области. Противоосколочное одеяло удобно перевозить — оно легко складывается и раскладывается, рассказали в пресс-службе правительства. Чехол для одеяла изготовлен из материала повышенной устойчивости. "По периметру одеяла размещены петли, позволяющие закрепить его шнуром или подручными средствами на проемах дверей и окон, кузова автомобиля, а также соединить несколько одеял между собой. В целом защитное одеяло просто в обращении и имеет сертификат Росстандарта на противоосколочную стойкость", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230501/seti-1870284262.html
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тамбовская область, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), вооруженные силы рф
Надежные люди, Тамбовская область, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Вооруженные силы РФ
В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял

В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял для бойцов СВО

© Фото : АО "НИИ стали"Противоосколочное одеяло
Противоосколочное одеяло - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : АО "НИИ стали"
Противоосколочное одеяло
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ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Два тамбовских предприятия освоили серийное производство противоосколочных одеял для окон и дверей, их планируют направлять в зону СВО, сообщили журналистам в правительстве Тамбовской области.
«
"На предприятии АО "Тамбовмаш" совместно с АО "НИИ стали" освоили серийное производство защитных противоосколочных одеял, которые позволяют быстро и надежно защитить оконные и дверные проемы на объектах городской инфраструктуры. Одеяла в ближайшее время отправятся в зону СВО", — говорится в сообщении.
Противоосколочное одеяло удобно перевозить — оно легко складывается и раскладывается, рассказали в пресс-службе правительства. Чехол для одеяла изготовлен из материала повышенной устойчивости.
"По периметру одеяла размещены петли, позволяющие закрепить его шнуром или подручными средствами на проемах дверей и окон, кузова автомобиля, а также соединить несколько одеял между собой. В целом защитное одеяло просто в обращении и имеет сертификат Росстандарта на противоосколочную стойкость", — добавили в пресс-службе.
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Надежные людиТамбовская областьФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Вооруженные силы РФ
 
 
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