https://ria.ru/20230522/odeyala-1873438179.html

В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял

В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял - РИА Новости, 22.05.2023

В Тамбовской области освоили производство защитных противоосколочных одеял

Два тамбовских предприятия освоили серийное производство противоосколочных одеял для окон и дверей, их планируют направлять в зону СВО, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:38

2023-05-22T15:38

2023-05-22T15:38

надежные люди

тамбовская область

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873435584_0:76:753:500_1920x0_80_0_0_b4e7034d1fdc0bc9184adb2aa396cc4d.jpg

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Два тамбовских предприятия освоили серийное производство противоосколочных одеял для окон и дверей, их планируют направлять в зону СВО, сообщили журналистам в правительстве Тамбовской области. Противоосколочное одеяло удобно перевозить — оно легко складывается и раскладывается, рассказали в пресс-службе правительства. Чехол для одеяла изготовлен из материала повышенной устойчивости. "По периметру одеяла размещены петли, позволяющие закрепить его шнуром или подручными средствами на проемах дверей и окон, кузова автомобиля, а также соединить несколько одеял между собой. В целом защитное одеяло просто в обращении и имеет сертификат Росстандарта на противоосколочную стойкость", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230501/seti-1870284262.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тамбовская область, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), вооруженные силы рф