Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМагазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 10 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 06.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.