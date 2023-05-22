https://ria.ru/20230522/obstrely-1873313643.html

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 22.05.2023

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили еще 10 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T07:51

2023-05-22T07:51

2023-05-22T08:09

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

нато

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872400488_0:190:3154:1964_1920x0_80_0_0_d181cf66030499c1b5179a5e513399e1.jpg

ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 10 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873308286.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, происшествия