https://ria.ru/20230522/obstrel-1873520387.html

Два мирных жителя пострадали при обстреле Урожайного в ДНР

Два мирных жителя пострадали при обстреле Урожайного в ДНР - РИА Новости, 22.05.2023

Два мирных жителя пострадали при обстреле Урожайного в ДНР

Мать и ребенок пострадали в результате обстрела населенного пункта Урожайное со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T23:39

2023-05-22T23:39

2023-05-22T23:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Мать и ребенок пострадали в результате обстрела населенного пункта Урожайное со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 мая по состоянию на 23.15 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Урожайное (включен в зону ответственности Великоновоселковского района): в результате обстрела тяжелые ранения получили мать и ребенок (мальчик)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Персональные данные пострадавших устанавливаются.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия