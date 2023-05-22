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Два мирных жителя пострадали при обстреле Урожайного в ДНР
Два мирных жителя пострадали при обстреле Урожайного в ДНР - РИА Новости, 22.05.2023
Два мирных жителя пострадали при обстреле Урожайного в ДНР
Мать и ребенок пострадали в результате обстрела населенного пункта Урожайное со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T23:39
2023-05-22T23:39
2023-05-22T23:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Мать и ребенок пострадали в результате обстрела населенного пункта Урожайное со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 мая по состоянию на 23.15 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Урожайное (включен в зону ответственности Великоновоселковского района): в результате обстрела тяжелые ранения получили мать и ребенок (мальчик)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Персональные данные пострадавших устанавливаются.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле Урожайного в ДНР
Представительство ДНР: два мирных жителя пострадали при обстреле Урожайного