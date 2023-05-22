https://ria.ru/20230522/obstrel-1873519496.html
СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области
СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области - РИА Новости, 22.05.2023
СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области
Расследование по факту минометного обстрела села Хоромное в Брянской области со стороны Киева будет проведено Следственным комитетом России, сообщается в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T23:23
2023-05-22T23:23
2023-05-22T23:23
происшествия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Расследование по факту минометного обстрела села Хоромное в Брянской области со стороны Киева будет проведено Следственным комитетом России, сообщается в телеграм-канале ведомства. "ВСУ произвели минометный обстрел села Хоромное Климовского района Брянской области... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении. Как уточняется, в результате обстрела произошло возгорание частного дома и хозяйственной постройки.
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Происшествия, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Украина
СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области
Следователи устанавливают обстоятельства минометного обстрела ВСУ села в Брянской области