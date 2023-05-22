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СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области - РИА Новости, 22.05.2023
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23:23 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/obstrel-1873519496.html
СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области
СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области - РИА Новости, 22.05.2023
СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области
Расследование по факту минометного обстрела села Хоромное в Брянской области со стороны Киева будет проведено Следственным комитетом России, сообщается в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T23:23
2023-05-22T23:23
происшествия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
киев
украина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Расследование по факту минометного обстрела села Хоромное в Брянской области со стороны Киева будет проведено Следственным комитетом России, сообщается в телеграм-канале ведомства. "ВСУ произвели минометный обстрел села Хоромное Климовского района Брянской области... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении. Как уточняется, в результате обстрела произошло возгорание частного дома и хозяйственной постройки.
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происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, киев, украина
Происшествия, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Украина
СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области

Следователи устанавливают обстоятельства минометного обстрела ВСУ села в Брянской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Расследование по факту минометного обстрела села Хоромное в Брянской области со стороны Киева будет проведено Следственным комитетом России, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"ВСУ произвели минометный обстрел села Хоромное Климовского района Брянской области... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате обстрела произошло возгорание частного дома и хозяйственной постройки.
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ПроисшествияБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияКиевУкраина
 
 
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