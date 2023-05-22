https://ria.ru/20230522/obstrel-1873519496.html

СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области

СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области - РИА Новости, 22.05.2023

СК устанавливает обстоятельства обстрела в Брянской области

Расследование по факту минометного обстрела села Хоромное в Брянской области со стороны Киева будет проведено Следственным комитетом России, сообщается в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T23:23

2023-05-22T23:23

2023-05-22T23:23

происшествия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Расследование по факту минометного обстрела села Хоромное в Брянской области со стороны Киева будет проведено Следственным комитетом России, сообщается в телеграм-канале ведомства. "ВСУ произвели минометный обстрел села Хоромное Климовского района Брянской области... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении. Как уточняется, в результате обстрела произошло возгорание частного дома и хозяйственной постройки.

https://ria.ru/20230516/dron-1872030707.html

брянская область

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, киев, украина