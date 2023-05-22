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Украинские войска обстреляли Донецк и Урожайное в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Урожайное в ДНР - РИА Новости, 22.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Урожайное в ДНР

Украинские войска выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Урожайному, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T22:41

2023-05-22T22:41

2023-05-22T22:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Урожайному, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Обстрелам также подвергся Куйбышевский район Донецка, с 19.25 до 21.30 по нему выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 21.30 украинские войска обстреляли населенный пункт Урожайное, по нему выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, сцкк, донецкая народная республика