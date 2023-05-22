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В Белгородской области из-за украинского обстрела пострадали двое
В Белгородской области из-за украинского обстрела пострадали двое - РИА Новости, 22.05.2023
В Белгородской области из-за украинского обстрела пострадали двое
Мужчина и женщина доставлены в больницу с ранениями после обстрела со стороны Украины села Глотово в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:27
2023-05-22T14:27
2023-05-22T14:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
грайворонский район
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина доставлены в больницу с ранениями после обстрела со стороны Украины села Глотово в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее он рассказал об обстреле украинскими военными Грайворонского района, который продолжался несколько часов, пострадавших среди мирных жителей нет. Все оперативные службы на месте, проводится подворовой обход территорий. "После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести", - написал Гладков в телеграм-канале. Глава области уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, десятки мирных жителей погибли и получили ранения. Село Глотово находится в трех километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230522/bayden-1873410354.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Грайворонский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области из-за украинского обстрела пострадали двое
Губернатор Гладков: два человека ранены в Белгородской области после украинского обстрела