Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области из-за украинского обстрела пострадали двое - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/obstrel-1873423151.html
В Белгородской области из-за украинского обстрела пострадали двое
В Белгородской области из-за украинского обстрела пострадали двое - РИА Новости, 22.05.2023
В Белгородской области из-за украинского обстрела пострадали двое
Мужчина и женщина доставлены в больницу с ранениями после обстрела со стороны Украины села Глотово в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:27
2023-05-22T14:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
грайворонский район
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина доставлены в больницу с ранениями после обстрела со стороны Украины села Глотово в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее он рассказал об обстреле украинскими военными Грайворонского района, который продолжался несколько часов, пострадавших среди мирных жителей нет. Все оперативные службы на месте, проводится подворовой обход территорий. "После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести", - написал Гладков в телеграм-канале. Глава области уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, десятки мирных жителей погибли и получили ранения. Село Глотово находится в трех километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230522/bayden-1873410354.html
https://ria.ru/20230522/arest-1873408813.html
белгородская область
украина
грайворонский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, грайворонский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Грайворонский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области из-за украинского обстрела пострадали двое

Губернатор Гладков: два человека ранены в Белгородской области после украинского обстрела

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина доставлены в больницу с ранениями после обстрела со стороны Украины села Глотово в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее он рассказал об обстреле украинскими военными Грайворонского района, который продолжался несколько часов, пострадавших среди мирных жителей нет. Все оперативные службы на месте, проводится подворовой обход территорий.
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Слова Байдена о российских военных шокировали пользователей Сети
Вчера, 13:45
"После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести", - написал Гладков в телеграм-канале.
Глава области уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, десятки мирных жителей погибли и получили ранения. Село Глотово находится в трех километрах от границы с Украиной.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В Оренбурге арестовали задержанного за подготовку терактов в Новотроицке
Вчера, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаГрайворонский районВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала