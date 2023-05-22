ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ Грайворонского округа
Последствия обстрела в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Обстрел Грайворонского округа Белгородской области со стороны Украины продолжался несколько часов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"С девяти часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей. Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию", — написал он.
По словам губернатора, в селе Козинка из-за минометного обстрела загорелся частный дом, еще один получил значительные повреждения, пострадали также забор и автомобиль. В селе Гора-Подол начался пожар на складе сена местного фермерского хозяйства. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений там нет. А в селе Замостье повредило забор частного дома.
"Все оперативные службы на месте. Начинают подворовой обход территорий", — добавил Гладков.
При этом глава области опроверг слухи об эвакуации города Шебекино. По его словам, это часть массированной информационной атаки на фоне обстрела Грайворонского района, призванной посеять панику среди мирного населения.
Гладков пояснил, что жители Шебекино получают сообщения с просьбой собраться у здания администрации для дальнейшей эвакуации.
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"Это вранье! Этого нет! Будет улучшение, будет ухудшение —мы сразу всю необходимую информацию предоставим", — добавил Гладков, призвав людей сохранять спокойствие и доверять официальной информации.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Десятки мирных жителей погибли и получили ранения. С апреля 2022 года на всей территории региона действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.