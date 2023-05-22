https://ria.ru/20230522/obstrel-1873379595.html

ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область

ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область - РИА Новости, 22.05.2023

ВСУ несколько часов обстреливали Белгородскую область

Обстрел Грайворонского округа Белгородской области со стороны Украины продолжался несколько часов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:09

2023-05-22T12:09

2023-05-22T14:17

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Обстрел Грайворонского округа Белгородской области со стороны Украины продолжался несколько часов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По словам губернатора, в селе Козинка из-за минометного обстрела загорелся частный дом, еще один получил значительные повреждения, пострадали также забор и автомобиль. В селе Гора-Подол начался пожар на складе сена местного фермерского хозяйства. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений там нет. А в селе Замостье повредило забор частного дома. "Все оперативные службы на месте. Начинают подворовой обход территорий", — добавил Гладков.При этом глава области опроверг слухи об эвакуации города Шебекино. По его словам, это часть массированной информационной атаки на фоне обстрела Грайворонского района, призванной посеять панику среди мирного населения.Гладков пояснил, что жители Шебекино получают сообщения с просьбой собраться у здания администрации для дальнейшей эвакуации. Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Десятки мирных жителей погибли и получили ранения. С апреля 2022 года на всей территории региона действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230520/oproverzhenie-1873117873.html

https://ria.ru/20230519/obstrel-1872814544.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины