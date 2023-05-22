https://ria.ru/20230522/obstrel-1873351708.html

При обстреле Ясиноватой погиб мужчина

При обстреле Ясиноватой погиб мужчина - РИА Новости, 22.05.2023

При обстреле Ясиноватой погиб мужчина

Мужчина погиб при обстреле Ясиноватой в ДНР, сообщила в понедельник в Telegram-канале администрация города. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:59

2023-05-22T10:59

2023-05-22T10:59

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Ясиноватой в ДНР, сообщила в понедельник в Telegram-канале администрация города. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 10.00 выпустили по Каштановому шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873193997.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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2023

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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия