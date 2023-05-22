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В ЛНР за неделю погибли пять человек из-за обстрелов украинских военных - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/obstrel-1873333323.html
В ЛНР за неделю погибли пять человек из-за обстрелов украинских военных
В ЛНР за неделю погибли пять человек из-за обстрелов украинских военных - РИА Новости, 22.05.2023
В ЛНР за неделю погибли пять человек из-за обстрелов украинских военных
Пять человек погибли и 15 получили ранения в ЛНР за прошедшую неделю в результате обстрелов территории республики украинскими войсками, сообщило в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:05
2023-05-22T10:05
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Пять человек погибли и 15 получили ранения в ЛНР за прошедшую неделю в результате обстрелов территории республики украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как отмечается в сообщении, украинские войска применили одну крылатую ракету Storm Shadow, а также выпустили по ЛНР одну ракету из РСЗО HIMARS и один "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров. Разрушены и повреждены 36 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры, добавили в представительстве.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873193997.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, луганск, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, СЦКК, Происшествия
В ЛНР за неделю погибли пять человек из-за обстрелов украинских военных

Представительстве ЛНР: пять человек погибли и 15 ранены из-за обстрелов ВСУ за неделю

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Пять человек погибли и 15 получили ранения в ЛНР за прошедшую неделю в результате обстрелов территории республики украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За прошедшую неделю представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 3 обстрела территории республики со стороны вооруженных формирований Украины по н.п. Луганск, Лисичанск и Калиново-Борщеватое... Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за вышеуказанный период стали 20 мирных жителей, из которых 5 человек погибло и 15 получили ранения", - говорится в сообщении представительства.
Как отмечается в сообщении, украинские войска применили одну крылатую ракету Storm Shadow, а также выпустили по ЛНР одну ракету из РСЗО HIMARS и один "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров.
Разрушены и повреждены 36 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры, добавили в представительстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскСЦККПроисшествия
 
 
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