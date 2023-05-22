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В ЛНР за неделю погибли пять человек из-за обстрелов украинских военных
В ЛНР за неделю погибли пять человек из-за обстрелов украинских военных - РИА Новости, 22.05.2023
В ЛНР за неделю погибли пять человек из-за обстрелов украинских военных
Пять человек погибли и 15 получили ранения в ЛНР за прошедшую неделю в результате обстрелов территории республики украинскими войсками, сообщило в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:05
2023-05-22T10:05
2023-05-22T10:05
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Пять человек погибли и 15 получили ранения в ЛНР за прошедшую неделю в результате обстрелов территории республики украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как отмечается в сообщении, украинские войска применили одну крылатую ракету Storm Shadow, а также выпустили по ЛНР одну ракету из РСЗО HIMARS и один "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров. Разрушены и повреждены 36 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры, добавили в представительстве.
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луганская народная республика, луганск, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, СЦКК, Происшествия
В ЛНР за неделю погибли пять человек из-за обстрелов украинских военных
Представительстве ЛНР: пять человек погибли и 15 ранены из-за обстрелов ВСУ за неделю