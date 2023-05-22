Овчинский: в Москве создали новое оборудование для шоколатье и кондитеров
Шоколад. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Столичная компания "Кадзама" расширяет линейку профессионального оборудования для шоколатье и кондитеров, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Сегодня отечественные производители кондитерских изделий активно работают над увеличением доли используемого в производстве российского сырья и оборудования. Например, московское предприятие "Кадзама" разработало дробилки для какао-бобов и печи для их обжарки", - отметил глава департамента.
Сегодня оборудование компании поставляется более, чем в 60 стран мира. Поддержку предприятию по этому направлению оказали в том числе и специалисты Центра "Моспром".
"Сегодня мы уже отмечаем большой спрос среди производителей крафтового шоколада на разработанную компанией дробилку для какао-бобов. Прозрачные отсеки оборудования позволяют наглядно демонстрировать процесс дробления и сепарации какао-бобов. Поэтому такую установку можно использовать не только на производстве, но и в музее шоколада", – отметила коммерческий директор компании Анна Мехоношина.
"Сегодня отечественные производители кондитерских изделий активно работают над увеличением доли используемого в производстве российского сырья и оборудования. Например, московское предприятие "Кадзама" разработало дробилки для какао-бобов и печи для их обжарки", - отметил глава департамента.
Сегодня оборудование компании поставляется более, чем в 60 стран мира. Поддержку предприятию по этому направлению оказали в том числе и специалисты Центра "Моспром".
"Сегодня мы уже отмечаем большой спрос среди производителей крафтового шоколада на разработанную компанией дробилку для какао-бобов. Прозрачные отсеки оборудования позволяют наглядно демонстрировать процесс дробления и сепарации какао-бобов. Поэтому такую установку можно использовать не только на производстве, но и в музее шоколада", – отметила коммерческий директор компании Анна Мехоношина.