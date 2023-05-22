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Овчинский: в Москве создали новое оборудование для шоколатье и кондитеров - РИА Новости, 22.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:16 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/oborudovanie-1873312154.html
Овчинский: в Москве создали новое оборудование для шоколатье и кондитеров
Овчинский: в Москве создали новое оборудование для шоколатье и кондитеров - РИА Новости, 22.05.2023
Овчинский: в Москве создали новое оборудование для шоколатье и кондитеров
Столичная компания "Кадзама" расширяет линейку профессионального оборудования для шоколатье и кондитеров, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T07:16
2023-05-22T07:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Столичная компания "Кадзама" расширяет линейку профессионального оборудования для шоколатье и кондитеров, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский. "Сегодня отечественные производители кондитерских изделий активно работают над увеличением доли используемого в производстве российского сырья и оборудования. Например, московское предприятие "Кадзама" разработало дробилки для какао-бобов и печи для их обжарки", - отметил глава департамента.Сегодня оборудование компании поставляется более, чем в 60 стран мира. Поддержку предприятию по этому направлению оказали в том числе и специалисты Центра "Моспром"."Сегодня мы уже отмечаем большой спрос среди производителей крафтового шоколада на разработанную компанией дробилку для какао-бобов. Прозрачные отсеки оборудования позволяют наглядно демонстрировать процесс дробления и сепарации какао-бобов. Поэтому такую установку можно использовать не только на производстве, но и в музее шоколада", – отметила коммерческий директор компании Анна Мехоношина.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский: в Москве создали новое оборудование для шоколатье и кондитеров

© АГН "Москва" / congerdesignШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© АГН "Москва" / congerdesign
Шоколад. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Столичная компания "Кадзама" расширяет линейку профессионального оборудования для шоколатье и кондитеров, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

"Сегодня отечественные производители кондитерских изделий активно работают над увеличением доли используемого в производстве российского сырья и оборудования. Например, московское предприятие "Кадзама" разработало дробилки для какао-бобов и печи для их обжарки", - отметил глава департамента.

Сегодня оборудование компании поставляется более, чем в 60 стран мира. Поддержку предприятию по этому направлению оказали в том числе и специалисты Центра "Моспром".

"Сегодня мы уже отмечаем большой спрос среди производителей крафтового шоколада на разработанную компанией дробилку для какао-бобов. Прозрачные отсеки оборудования позволяют наглядно демонстрировать процесс дробления и сепарации какао-бобов. Поэтому такую установку можно использовать не только на производстве, но и в музее шоколада", – отметила коммерческий директор компании Анна Мехоношина.
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