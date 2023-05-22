https://ria.ru/20230522/oborudovanie-1873312154.html

Овчинский: в Москве создали новое оборудование для шоколатье и кондитеров

Овчинский: в Москве создали новое оборудование для шоколатье и кондитеров - РИА Новости, 22.05.2023

Овчинский: в Москве создали новое оборудование для шоколатье и кондитеров

Столичная компания "Кадзама" расширяет линейку профессионального оборудования для шоколатье и кондитеров, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T07:16

2023-05-22T07:16

2023-05-22T07:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Столичная компания "Кадзама" расширяет линейку профессионального оборудования для шоколатье и кондитеров, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский. "Сегодня отечественные производители кондитерских изделий активно работают над увеличением доли используемого в производстве российского сырья и оборудования. Например, московское предприятие "Кадзама" разработало дробилки для какао-бобов и печи для их обжарки", - отметил глава департамента.Сегодня оборудование компании поставляется более, чем в 60 стран мира. Поддержку предприятию по этому направлению оказали в том числе и специалисты Центра "Моспром"."Сегодня мы уже отмечаем большой спрос среди производителей крафтового шоколада на разработанную компанией дробилку для какао-бобов. Прозрачные отсеки оборудования позволяют наглядно демонстрировать процесс дробления и сепарации какао-бобов. Поэтому такую установку можно использовать не только на производстве, но и в музее шоколада", – отметила коммерческий директор компании Анна Мехоношина.

https://ria.ru/20230521/yogurty-1873222234.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, владислав овчинский