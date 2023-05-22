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МИД Марокко заявил о нейтральной позиции страны по конфликту на Украине
МИД Марокко заявил о нейтральной позиции страны по конфликту на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
МИД Марокко заявил о нейтральной позиции страны по конфликту на Украине
Королевство Марокко занимает нейтральную позицию касательно кризиса на Украине, заявил в понедельник глава МИД этой страны Насер Бурита по итогам встречи со... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T23:01
2023-05-22T23:01
2023-05-22T23:01
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ТУНИС, 22 мая - РИА Новости. Королевство Марокко занимает нейтральную позицию касательно кризиса на Украине, заявил в понедельник глава МИД этой страны Насер Бурита по итогам встречи со своим украинским коллегой, сообщает информационное агентство королевства MAP. Ранее в понедельник МИД Украины сообщил, что Кулеба отправился во второе турне по Африке и начал его с визита в Марокко. "Марокко никоим образом не является стороной конфликта на Украине", - сказал Бурита на совместной с Кулебой пресс-конференции по окончании переговоров. По его словам, Рабат обеспокоен конфликтом на Украине из-за того, что он "затрагивает региональную безопасность и стабильность", а также имеет негативные экономических последствия, в том числе для Марокко. "Марокко имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. И настаивает на мирном решении этого конфликта", - заявил министр. По данным MAP, визит украинского министра иностранных дел в Марокко является первым визитом главы МИД Украины в королевство с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году. Ранее арабские дипломаты неоднократно заявляли о нейтралитете стран региона по отношению к кризису на Украине. В частности, в итоговом заявлении прошедшего в ноябре 2022 года в Алжире саммита ЛАГ лидеры арабского мира заявили о приверженности принципу нейтралитета и общеарабской позиции по конфликту на Украине.
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в мире, украина, марокко, африка, лига арабских государств
В мире, Украина, Марокко, Африка, Лига арабских государств
МИД Марокко заявил о нейтральной позиции страны по конфликту на Украине
Глава МИД Марокко Насер заявил о нейтральной позиции страны по конфликту на Украине