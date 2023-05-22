Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 22.05.2023 (обновлено: 14:55 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/nedelya-1873417465.html
В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели
В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели - РИА Новости, 22.05.2023
В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели
В Кремле нет позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:12
2023-05-22T14:55
россия
дмитрий песков
антон котяков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871609973_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_87cef5f382994b828073ca3e58f4b919.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Кремле нет позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, никакой", — ответил он на соответствующий вопрос. В понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Как отметили авторы инициативы, такая мера позволит повысить устойчивость национальной экономки в условиях введенных Западом ограничительных мер. В ассоциации также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны граждане страны работали по шесть и семь дней в неделю.
https://ria.ru/20230502/iyun-1866411376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871609973_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_36c8f9a41571a3f048f0067101334e18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, антон котяков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Антон Котяков, Общество
В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели

Песков заявил об отсутствии в Кремле позиции по увеличению или уменьшению рабочей недели

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Кремле нет позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, никакой", — ответил он на соответствующий вопрос.
В понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.
Как отметили авторы инициативы, такая мера позволит повысить устойчивость национальной экономки в условиях введенных Западом ограничительных мер.
В ассоциации также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны граждане страны работали по шесть и семь дней в неделю.
Как отдыхаем в июне - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Как отдыхаем в июне-2023: производственный календарь, выходные, праздники
2 мая, 13:09
 
РоссияДмитрий ПесковАнтон КотяковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала