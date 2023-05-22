https://ria.ru/20230522/nedelya-1873417465.html

В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели

В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели - РИА Новости, 22.05.2023

В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели

В Кремле нет позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:12

2023-05-22T14:12

2023-05-22T14:55

россия

дмитрий песков

антон котяков

общество

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Кремле нет позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, никакой", — ответил он на соответствующий вопрос. В понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Как отметили авторы инициативы, такая мера позволит повысить устойчивость национальной экономки в условиях введенных Западом ограничительных мер. В ассоциации также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны граждане страны работали по шесть и семь дней в неделю.

https://ria.ru/20230502/iyun-1866411376.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, антон котяков, общество