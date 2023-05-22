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В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели
В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели - РИА Новости, 22.05.2023
В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели
В Кремле нет позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:12
2023-05-22T14:12
2023-05-22T14:55
россия
дмитрий песков
антон котяков
общество
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Кремле нет позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, никакой", — ответил он на соответствующий вопрос. В понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Как отметили авторы инициативы, такая мера позволит повысить устойчивость национальной экономки в условиях введенных Западом ограничительных мер. В ассоциации также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны граждане страны работали по шесть и семь дней в неделю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, антон котяков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Антон Котяков, Общество
В Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу увеличения рабочей недели
Песков заявил об отсутствии в Кремле позиции по увеличению или уменьшению рабочей недели
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Кремле нет позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, никакой", — ответил он на соответствующий вопрос.
В понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.
Как отметили авторы инициативы, такая мера позволит повысить устойчивость национальной экономки в условиях введенных Западом ограничительных мер.
В ассоциации также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны граждане страны работали по шесть и семь дней в неделю.
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