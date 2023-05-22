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В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю - РИА Новости, 22.05.2023
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02:32 22.05.2023 (обновлено: 07:35 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/nedelya-1873304272.html
В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю
В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю - РИА Новости, 22.05.2023
В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T02:32
2023-05-22T07:35
россия
экономика
антон котяков
общество
работа
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю, сообщили "Известия".В распоряжении газеты оказалось обращение, в котором авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств."Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется", — говорится в обращении.По мнению авторов инициативы, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, а также укрепить экономический суверенитет.В конце марта появилась информация, что Госдума предложила внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россияне смогут работать по пятницам до обеда, и таким образом рабочая неделя сократится до 36 часов. Профсоюзы эту инициативу поддержали.
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россия, экономика, антон котяков, общество, работа, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Россия, Экономика, Антон Котяков, Общество, Работа, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

Ассоциация "Аванти" предложила главе Минтруда Котякову ввести шестидневную рабочую неделю

© Depositphotos.com / deagreez1 Женщина во время работы
Женщина во время работы - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Depositphotos.com / deagreez1
Женщина во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю, сообщили "Известия".
В распоряжении газеты оказалось обращение, в котором авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.
"Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется", — говорится в обращении.
По мнению авторов инициативы, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, а также укрепить экономический суверенитет.
В конце марта появилась информация, что Госдума предложила внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россияне смогут работать по пятницам до обеда, и таким образом рабочая неделя сократится до 36 часов. Профсоюзы эту инициативу поддержали.
Современный офис в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Чтобы россияне перешли на рабочую четырехдневку, им надо больше работать
31 марта, 08:00
 
РоссияЭкономикаАнтон КотяковОбществоРаботаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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