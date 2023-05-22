https://ria.ru/20230522/nedelya-1873304272.html

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю - РИА Новости, 22.05.2023

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T02:32

2023-05-22T02:32

2023-05-22T07:35

россия

экономика

антон котяков

общество

работа

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю, сообщили "Известия".В распоряжении газеты оказалось обращение, в котором авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств."Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется", — говорится в обращении.По мнению авторов инициативы, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, а также укрепить экономический суверенитет.В конце марта появилась информация, что Госдума предложила внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россияне смогут работать по пятницам до обеда, и таким образом рабочая неделя сократится до 36 часов. Профсоюзы эту инициативу поддержали.

https://ria.ru/20230331/chetyrekhdnevka-1861954663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика, антон котяков, общество, работа, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)