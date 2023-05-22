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В России обнаружили необычных клещей - РИА Новости, 22.05.2023
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Наука
 
03:00 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/nauka-1872880931.html
В России обнаружили необычных клещей
В России обнаружили необычных клещей - РИА Новости, 22.05.2023
В России обнаружили необычных клещей
Ученые ТюмГУ обнаружили и описали новый вид растительноядных клещей, нетипичных для России. Особи открытого вида стали первыми обнаруженными представителями... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T03:00
2023-05-22T03:00
наука
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россия
тюменский государственный университет
тюмень
университетская наука
клещ
биология
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ученые ТюмГУ обнаружили и описали новый вид растительноядных клещей, нетипичных для России. Особи открытого вида стали первыми обнаруженными представителями семейства Linotetranidae на территории нашей страны и самыми северными в Евразии. Результаты исследования опубликованы в журнале Acarologia.Исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) отмечают, что многие растительноядные виды клещей являются серьезными вредителями сельскохозяйственных культур, особенно в условиях закрытого грунта (теплицах).Особую опасность для растений представляют так называемые паутинные клещи, которые хорошо известны людям, увлекающимся садоводством. Название они получили из-за своей способности плести плотную паутину на поверхности листьев растений, которая является для клещей убежищем и защитой от хищников.Ученые отметили, что часто паутинные клещи могут поражать и домашние растения на подоконниках, попадая в квартиры вместе с принесенным зараженным растением. Эти членистоногие снабжены специальным ротовым аппаратом в виде парных длинных стилетов, позволяющим им легко проникать внутрь листа и высасывать соки растения. Стремительно размножаясь, они уничтожают листья и стебли, тем самым снижая возможности фотосинтеза. Это заметно ослабляет растение и в конце концов приводит к его гибели.Исследователи обратили внимание, что паутинные клещи и их ближайшие родственники – клещи-плоскотелки – активно изучались в России и странах бывшего СССР, им было посвящено несколько монографий.К числу ближайших родственников паутинных клещей относится и объект исследования научного коллектива – клещи семейства Linotetranidae. По словам специалистов, это семейство совсем небольшое и включает всего 4 рода и 19 видов. Линотетраниды обнаружены на всех континентах, кроме Антарктиды, однако большинство видов обитают в теплом климате. Они встречаются, например, в Италии, Турции и Иране.Он рассказал, что во время исследований в Западной Сибири было найдено множество самок нового для науки вида, который назвали Linotetranus sibiriensis (линотетранус сибирский). Этот вид обнаружен в почве под травянистыми растениями в сухой степи в Курганской области."Это первая находка линотетранид в России и самая северная в Евразии. Вероятнее всего, этот вид питается корнями растений. Клещи имеют микроскопически малые размеры – длина их тела чуть более 300 мкм. Это меньше, чем полмиллиметра", – уточнил Хаустов.Данное исследование выполнено в рамках проекта "Малоизученные и таксономически сложные группы клещей – биоиндикационно значимого компонента почвенной биоты для оценки климатических изменений" в соответствии с государственным заданием Минобрнауки РФ.Тюменский государственный университет – участник государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230515/nauka-1871304935.html
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навигатор абитуриента, россия, тюменский государственный университет, тюмень, университетская наука, клещ, биология
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Тюменский государственный университет, Тюмень, Университетская наука, Клещ, биология

В России обнаружили необычных клещей

© ТюмГУКлещ вида Linotetranus sibiriensis
Клещ вида Linotetranus sibiriensis
© ТюмГУ
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ученые ТюмГУ обнаружили и описали новый вид растительноядных клещей, нетипичных для России. Особи открытого вида стали первыми обнаруженными представителями семейства Linotetranidae на территории нашей страны и самыми северными в Евразии. Результаты исследования опубликованы в журнале Acarologia.
Исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) отмечают, что многие растительноядные виды клещей являются серьезными вредителями сельскохозяйственных культур, особенно в условиях закрытого грунта (теплицах).
Особую опасность для растений представляют так называемые паутинные клещи, которые хорошо известны людям, увлекающимся садоводством. Название они получили из-за своей способности плести плотную паутину на поверхности листьев растений, которая является для клещей убежищем и защитой от хищников.
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Ученые отметили, что часто паутинные клещи могут поражать и домашние растения на подоконниках, попадая в квартиры вместе с принесенным зараженным растением. Эти членистоногие снабжены специальным ротовым аппаратом в виде парных длинных стилетов, позволяющим им легко проникать внутрь листа и высасывать соки растения. Стремительно размножаясь, они уничтожают листья и стебли, тем самым снижая возможности фотосинтеза. Это заметно ослабляет растение и в конце концов приводит к его гибели.
Исследователи обратили внимание, что паутинные клещи и их ближайшие родственники – клещи-плоскотелки – активно изучались в России и странах бывшего СССР, им было посвящено несколько монографий.
К числу ближайших родственников паутинных клещей относится и объект исследования научного коллектива – клещи семейства Linotetranidae. По словам специалистов, это семейство совсем небольшое и включает всего 4 рода и 19 видов. Линотетраниды обнаружены на всех континентах, кроме Антарктиды, однако большинство видов обитают в теплом климате. Они встречаются, например, в Италии, Турции и Иране.
«
"Линотетраниды предпочитают селиться в припочвенном слое на травянистых растениях, произрастающих в засушливых регионах. Многие виды поселяются под землей, питаясь корнями трав. В отличие от паутинных клещей, они не выделяют паутину. Какого-либо существенного вреда они растениям не приносят", – объяснил ведущий научный сотрудник института X-Bio ТюмГУ Александр Хаустов.
© ТюмГУКлещ вида Linotetranus sibiriensis
Клещ вида Linotetranus sibiriensis
© ТюмГУ
Клещ вида Linotetranus sibiriensis
Он рассказал, что во время исследований в Западной Сибири было найдено множество самок нового для науки вида, который назвали Linotetranus sibiriensis (линотетранус сибирский). Этот вид обнаружен в почве под травянистыми растениями в сухой степи в Курганской области.
"Это первая находка линотетранид в России и самая северная в Евразии. Вероятнее всего, этот вид питается корнями растений. Клещи имеют микроскопически малые размеры – длина их тела чуть более 300 мкм. Это меньше, чем полмиллиметра", – уточнил Хаустов.
Данное исследование выполнено в рамках проекта "Малоизученные и таксономически сложные группы клещей – биоиндикационно значимого компонента почвенной биоты для оценки климатических изменений" в соответствии с государственным заданием Минобрнауки РФ.
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