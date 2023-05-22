https://ria.ru/20230522/nauka-1872880931.html

В России обнаружили необычных клещей

В России обнаружили необычных клещей - РИА Новости, 22.05.2023

В России обнаружили необычных клещей

Ученые ТюмГУ обнаружили и описали новый вид растительноядных клещей, нетипичных для России. Особи открытого вида стали первыми обнаруженными представителями... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T03:00

2023-05-22T03:00

2023-05-22T03:00

наука

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клещ

биология

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ученые ТюмГУ обнаружили и описали новый вид растительноядных клещей, нетипичных для России. Особи открытого вида стали первыми обнаруженными представителями семейства Linotetranidae на территории нашей страны и самыми северными в Евразии. Результаты исследования опубликованы в журнале Acarologia.Исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) отмечают, что многие растительноядные виды клещей являются серьезными вредителями сельскохозяйственных культур, особенно в условиях закрытого грунта (теплицах).Особую опасность для растений представляют так называемые паутинные клещи, которые хорошо известны людям, увлекающимся садоводством. Название они получили из-за своей способности плести плотную паутину на поверхности листьев растений, которая является для клещей убежищем и защитой от хищников.Ученые отметили, что часто паутинные клещи могут поражать и домашние растения на подоконниках, попадая в квартиры вместе с принесенным зараженным растением. Эти членистоногие снабжены специальным ротовым аппаратом в виде парных длинных стилетов, позволяющим им легко проникать внутрь листа и высасывать соки растения. Стремительно размножаясь, они уничтожают листья и стебли, тем самым снижая возможности фотосинтеза. Это заметно ослабляет растение и в конце концов приводит к его гибели.Исследователи обратили внимание, что паутинные клещи и их ближайшие родственники – клещи-плоскотелки – активно изучались в России и странах бывшего СССР, им было посвящено несколько монографий.К числу ближайших родственников паутинных клещей относится и объект исследования научного коллектива – клещи семейства Linotetranidae. По словам специалистов, это семейство совсем небольшое и включает всего 4 рода и 19 видов. Линотетраниды обнаружены на всех континентах, кроме Антарктиды, однако большинство видов обитают в теплом климате. Они встречаются, например, в Италии, Турции и Иране.Он рассказал, что во время исследований в Западной Сибири было найдено множество самок нового для науки вида, который назвали Linotetranus sibiriensis (линотетранус сибирский). Этот вид обнаружен в почве под травянистыми растениями в сухой степи в Курганской области."Это первая находка линотетранид в России и самая северная в Евразии. Вероятнее всего, этот вид питается корнями растений. Клещи имеют микроскопически малые размеры – длина их тела чуть более 300 мкм. Это меньше, чем полмиллиметра", – уточнил Хаустов.Данное исследование выполнено в рамках проекта "Малоизученные и таксономически сложные группы клещей – биоиндикационно значимого компонента почвенной биоты для оценки климатических изменений" в соответствии с государственным заданием Минобрнауки РФ.Тюменский государственный университет – участник государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230515/nauka-1871304935.html

https://ria.ru/20211028/tyumgu-1756474074.html

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