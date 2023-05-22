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Российские ученые разработали способ датировки старинной древесины - РИА Новости, 22.05.2023
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Наука
 
07:00 22.05.2023 (обновлено: 08:34 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/nauka-1872707367.html
Российские ученые разработали способ датировки старинной древесины
Российские ученые разработали способ датировки старинной древесины - РИА Новости, 22.05.2023
Российские ученые разработали способ датировки старинной древесины
Ученые ТГУ им. Г.Р. Державина разработали многодиапазонный метод исследования тонкой микроструктуры древесины. По их мнению, он поможет археологам с большей... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T07:00
2023-05-22T08:34
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
тамбов
тамбовский государственный университет
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ученые ТГУ им. Г.Р. Державина разработали многодиапазонный метод исследования тонкой микроструктуры древесины. По их мнению, он поможет археологам с большей точностью определять возраст деревянных артефактов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Bioresources and Bioproducts.Исследования древесины представляют особый интерес для историков в силу широкого применения материала: люди веками строили деревянные дома, изготавливали из дерева полезную утварь, музыкальные инструменты, игрушки и украшения.Также по дереву можно судить о климате прошлых лет: годичные кольца на спиле – своеобразная летопись периода, в который росло и развивалось растение, рассказали исследователи подведомственного Минобрнауки России Тамбовского государственного университета (ТГУ) имени Г.Р. Державина.Знание зависимости микромеханических свойств ранней и поздней древесины от особенностей ее клеточного строения, структуры и толщины в каждом годовом кольце роста позволяет ученым разрабатывать принципиально новые, более точные инструменты в области дендрохронологии.Полученные физиками результаты, по их мнению, пригодятся коллегам-археологам для более точной датировки старинных деревянных построек, кораблей, предметов искусства и быта, музыкальных инструментов. С помощью предложенного метода также можно реконструировать хронологию извержений вулканов, падений метеоритов и астероидов в далеком прошлом.На основе полученных результатов ученые планируют разработать линейку специализированных микромеханических индентометров, которые смогут заменить традиционные оптические системы для исследования годовых колец древесины. Преимуществом новых приборов будет улучшенное пространственное разрешение при анализе годовых колец. Кроме того, предлагаемый микромеханический подход исключает человеческий фактор, имеющий место при применении традиционных оптических инструментов.Проект будет реализован в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" – одной из мер государственной поддержки университетов нацпроекта "Наука и университеты".
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, тамбов, тамбовский государственный университет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Тамбов, Тамбовский государственный университет, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)

Российские ученые разработали способ датировки старинной древесины

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДеревянный ковш из березового капа с ручкой в виде копыта, обтянутой золотой пластиной, найденный на территории Тывы при раскопках скифского "царского" кургана "Аржан-2"
Деревянный ковш из березового капа с ручкой в виде копыта, обтянутой золотой пластиной, найденный на территории Тывы при раскопках скифского царского кургана Аржан-2 - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ученые ТГУ им. Г.Р. Державина разработали многодиапазонный метод исследования тонкой микроструктуры древесины. По их мнению, он поможет археологам с большей точностью определять возраст деревянных артефактов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Bioresources and Bioproducts.
Исследования древесины представляют особый интерес для историков в силу широкого применения материала: люди веками строили деревянные дома, изготавливали из дерева полезную утварь, музыкальные инструменты, игрушки и украшения.
Также по дереву можно судить о климате прошлых лет: годичные кольца на спиле – своеобразная летопись периода, в который росло и развивалось растение, рассказали исследователи подведомственного Минобрнауки России Тамбовского государственного университета (ТГУ) имени Г.Р. Державина.
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Знание зависимости микромеханических свойств ранней и поздней древесины от особенностей ее клеточного строения, структуры и толщины в каждом годовом кольце роста позволяет ученым разрабатывать принципиально новые, более точные инструменты в области дендрохронологии.
«

"Оказалось, что общая закономерность "чем мельче структура, тем прочнее материал", установленная в физическом материаловедении для других классов материалов, справедлива и для древесины. Пространственное разрешение наших методик с легкостью позволяет различать не только годовые кольца роста, но и внутрикольцевые вариации свойств, а также выделять и характеризовать механические свойства единичных клеточных стенок, что требует нанометрового пространственного разрешения", – рассказал участник научного проекта, профессор ТГУ им. Г.Р. Державина Юрий Головин.

Полученные физиками результаты, по их мнению, пригодятся коллегам-археологам для более точной датировки старинных деревянных построек, кораблей, предметов искусства и быта, музыкальных инструментов. С помощью предложенного метода также можно реконструировать хронологию извержений вулканов, падений метеоритов и астероидов в далеком прошлом.
На основе полученных результатов ученые планируют разработать линейку специализированных микромеханических индентометров, которые смогут заменить традиционные оптические системы для исследования годовых колец древесины. Преимуществом новых приборов будет улучшенное пространственное разрешение при анализе годовых колец. Кроме того, предлагаемый микромеханический подход исключает человеческий фактор, имеющий место при применении традиционных оптических инструментов.
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Проект будет реализован в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" – одной из мер государственной поддержки университетов нацпроекта "Наука и университеты".
 
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