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В НАТО анонсировали усиление противовоздушной обороны - РИА Новости, 22.05.2023
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13:20 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/nato-1873402211.html
В НАТО анонсировали усиление противовоздушной обороны
В НАТО анонсировали усиление противовоздушной обороны - РИА Новости, 22.05.2023
В НАТО анонсировали усиление противовоздушной обороны
НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля примет решения в области сдерживания и обороны, которые выведут ПВО альянса на новый уровень, заявил замгенсека... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:20
2023-05-22T13:20
россия
нато
владимир путин
вильнюс
украина
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля примет решения в области сдерживания и обороны, которые выведут ПВО альянса на новый уровень, заявил замгенсека организации Мирча Джоанэ, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге. "В наших новых мультирегиональных планах… противовоздушная оборона занимает критически важное место. Уроки, которые мы извлекаем в конфликте на Украине, в том числе по российским возможностям, по эффективности систем "Патриот", …являются приглашением к членам альянса делать больше. И мы будем делать больше. Сейчас идет работа по нашей системе ПВО. Будут приняты новые планы по сдерживанию и обороне, и в реализации новых планов мы конечно выйдем на новый уровень противовоздушной обороны", - сказал он. Джоанэ добавил, что ряд союзников по альянсу, включая страны Балтики, готовят соответствующие предложения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230522/nato-1873391910.html
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россия, нато, владимир путин, вильнюс, украина
Россия, НАТО, Владимир Путин, Вильнюс, Украина
В НАТО анонсировали усиление противовоздушной обороны

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс 11-12 июля примет решения в области сдерживания и обороны

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля примет решения в области сдерживания и обороны, которые выведут ПВО альянса на новый уровень, заявил замгенсека организации Мирча Джоанэ, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге.
"В наших новых мультирегиональных планах… противовоздушная оборона занимает критически важное место. Уроки, которые мы извлекаем в конфликте на Украине, в том числе по российским возможностям, по эффективности систем "Патриот", …являются приглашением к членам альянса делать больше. И мы будем делать больше. Сейчас идет работа по нашей системе ПВО. Будут приняты новые планы по сдерживанию и обороне, и в реализации новых планов мы конечно выйдем на новый уровень противовоздушной обороны", - сказал он.
Джоанэ добавил, что ряд союзников по альянсу, включая страны Балтики, готовят соответствующие предложения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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